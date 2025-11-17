El jefe de Vue Cinemas critica a IMAX por el acuerdo exclusivo de Narnia de Netflix

El fundador y director ejecutivo de Vue Entertainment, el mayor operador de cine privado de Europa, ha escrito una carta pública atacando el controvertido acuerdo. IMAX firmado con netflix dando el próximo “de Greta Gerwig”narnia” una presentación teatral exclusiva de dos semanas en sus pantallas.

Si bien el acuerdo, anunciado por primera vez en enero, generó informes de un descontento significativo dentro de la industria de exposiciones, la carta de Tim Richards, compartida exclusivamente con Variedad — marca la primera vez que se expresa formalmente.

En la carta, Richards afirma que tanto el público como la propia industria “perderán” con el acuerdo y advierte que las afirmaciones del CEO de IMAX, Richard Gelfond, de que está buscando asegurar más acuerdos de exclusividad serán aún más dañinas.

“Se corre el riesgo de socavar el ecosistema que hace posible el éxito teatral”, dijo, señalando que “Barbie” de Gerwig logró lograr su fenomenal éxito de taquilla sin un estreno en IMAX (que también afirmó que “ya no era” el formato premium grande técnicamente más avanzado).

Richards también hizo referencia a la “opción nuclear”, planteada por Gelfond para garantizar que su acuerdo con Narnia se mantuviera vigente. Se entiende que esto es una forma de obligar legalmente a los cines a mostrar “Narnia” en sus pantallas IMAX.

“La industria nunca debería intentar convencer al público de que sólo hay una manera de disfrutar de una gran película”, concluyó.

Vea la carta completa de Tim Richards a continuación:

IMAX se enorgullece de promocionar su acuerdo para proyectar Las Crónicas de Narnia, el muy esperado primer largometraje de Greta Gerwig desde Barbie, a pesar de ser una producción de Netflix estrenada bajo un modelo inusual “2 + 2”, solo dos semanas en los cines IMAX, seguidas de dos semanas oscuras antes de ser lanzada a los suscriptores de Netflix en casa.

Como resultado, Narnia no será vista por el público en el 99% de las pantallas de cine de todo el mundo. Solo se reproducirá en pantallas IMAX propiedad de operadores dispuestos a romper las ventanas de estreno establecidas en cines. Aquellos que optan por respetar la ventana de estreno establecida en cines han sido amenazados por IMAX con una “opción nuclear” si no la reproducen.

¿El resultado? IMAX y Netflix pueden disfrutar de una ganancia a corto plazo, pero la industria y las audiencias de todo el mundo perderán. Millones de familias a las que les encantaría ver Narnia en el cine se verán privadas innecesariamente de esta oportunidad.

Todos los demás formatos premium grandes (PLF), incluidos Dolby Cinemas, las pantallas XD de Cinemark y otros, que superan consistentemente a las pantallas IMAX, tampoco podrán mostrar Narnia.

IMAX no sólo ha aceptado este modelo restrictivo sino que parece estar alentando a otros cineastas a seguir su ejemplo. Al hacerlo, se corre el riesgo de socavar el ecosistema que hace posible el éxito teatral.

IMAX es una de las muchas opciones PLF disponibles para audiencias de todo el mundo. Con menos del 1% de las pantallas en todo el mundo, no es especialmente crítico para el lanzamiento o el éxito de cualquier película, como lo demuestra Barbie, que no se estrenó en IMAX, pero recaudó 1.500 millones de dólares y se exhibió en cines en todo el mundo durante varios meses. Como dijo Greta Gerwig: “En el fondo de mi corazón, quiero que el público vea mi película en Dolby Vision con una [Dolby] Atmos se mezcla porque, para mí, esa es la forma en que más me he sentido… ¡Ah! ¡Esa es mi película!“

Las tecnologías de proyección y sonido han evolucionado enormemente en los últimos años. Los nuevos proyectores HDR de Dolby, Christie y Barco ofrecen imágenes líderes en el mercado, mientras que Dolby Atmos, con su sonido envolvente de 64 canales, sigue siendo el punto de referencia de la industria y la primera opción de audio de los cineastas.

IMAX ofrece un producto sólido, pero ya no son los líderes tecnológicos que alguna vez fueron y representan una minoría de la participación de mercado de taquilla de PLF a nivel mundial. La industria puede y debe coexistir trabajando en colaboración con nuestros verdaderos socios, los estudios, y centrándose en lo que más importa: ofrecer la mejor experiencia a nuestros clientes. La industria nunca debería intentar convencer al público de que sólo hay una manera de disfrutar de una gran película.

Tim Richards

Fundador y director ejecutivo de Vue Entertainment y ex presidente del British Film Institute