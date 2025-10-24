El jefe de VBA exige una investigación de MCOCA después de que un joven fue brutalmente agredido en Ahilyanagar







El jefe de Vanchit Bahujan Aghadi (VBA), Prakash Ambedkar, ha exigido una acción estricta bajo el Ley de control del crimen organizado de Maharashtra (MCOCA) después de que un joven de la comunidad Matang fuera brutalmente agredido en el distrito de Ahilyanagar.

Según Ambedkar, la víctima Sanjay Vairagar fue presuntamente secuestrada en la aldea de Sonai por un grupo de 15 a 20 personas y llevada a un lugar no revelado, donde fue brutalmente golpeada.

«En un acto extremadamente cruel, el acusado presuntamente pasó una motocicleta por encima de las manos y piernas de la víctima, rompiéndolas, lo agredió gravemente causándole daño a uno de sus ojos e incluso orinó sobre él antes de abandonarlo en un lugar desconocido», dijo Ambedkar en una publicación en X el jueves.

Según la agencia de noticias PTI, el líder dalit también afirmó que los atacantes estarían vinculados con el Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS). Vairagar ha sido ingresado en un hospital gubernamental. Ambedkar dijo que habló con el padre de la víctima por teléfono y le aseguró a la familia su pleno apoyo, y añadió: «Nuestra demanda es que se tomen medidas contra el acusado en virtud de la MCOCA. Pronto me reuniré con la familia de la víctima».

Más temprano el jueves, el secretario general estatal de la VBA, el profesor Kisan Chavan, y funcionarios del distrito visitaron el hospital y se reunieron con la familia de la víctima, asegurándoles que el partido los apoyaba firmemente, dijo Ambedkar.

Maharashtra: Seis arrestados mientras un estudiante muere tras un asalto durante una fiesta de primer año en la universidad Latur

En un impactante incidente ocurrido en Maharashtra Perezoso distrito, un estudiante murió supuestamente después de haber sido agredido durante una fiesta de primer año en una universidad privada. El presunto suicidio llevó a los agentes de policía a arrestar a seis alumnos, según los funcionarios.

Según informó la agencia de noticias PTI, el incidente ocurrió el 8 de octubre durante una fiesta de primer año organizada en la conocida universidad en el distrito MIDC de Latur, dijeron los oficiales de policía.

Los funcionarios de policía, al explicar el incidente, enfatizaron que «una disputa menor que comenzó mientras bailaban durante la fiesta pronto se convirtió en violencia cuando la víctima. El estudiante fallecido tuvo una discusión con un grupo de compañeros de estudios. En un ataque de ira, el grupo supuestamente atacó a Shinde con palos y puños», según lo citado por la agencia de noticias PTI.

Según el comunicado oficial, «El estudiante fallecido sufrió heridas graves y fue trasladado de urgencia a un hospital cercano, donde murió durante el tratamiento. Tras el incidente, la policía registró un caso de asesinato basado en la denuncia de uno de los asistentes a la universidad y arrestó a cuatro estudiantes hasta el 16 de octubre», según cita la agencia de noticias PTI.

Además, dos más estudiantes fueron detenidos el martes, tras salir a la luz su participación en la agresión, con lo que el número de detenidos asciende a seis, informó la policía.

Según los agentes de policía, todos ellos fueron fichados en secciones de Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) relacionadas con asesinato, causar daño voluntariamente, causar daño grave utilizando armas o medios peligrosos, intimidación criminal e insulto intencional con la intención de provocar alteración de la paz, entre otros, según informó la agencia de noticias PTI.

(Con entradas PTI)





