El jefe de Unilever Indonesia revela tres estrategias comerciales que se convertirán en armas para el crecimiento sostenible

Jacarta – PT Unilever-Indonesia Tbk (UNVR) registró un beneficio neto no auditado de 1,2 billones de IDR para el período que finalizó en septiembre de 2025. La empresa, que opera en el sector de bienes de consumo (Fast Moving Consumer Goods/FMGC), está decidida a seguir manteniendo el crecimiento hasta cerrar los libros de este año a través de tres estrategia de negocio.

El director presidente de Unilever Indonesia, Benjie Yap, enfatizó que la empresa se centrará en el crecimiento sostenible y el fortalecimiento de las bases comerciales. La dirección de la UNVR es optimista de que el proceso de separación de la unidad de negocios de helados (spin-off) pueda completarse este año como un esfuerzo por fortalecer el portafolio y aumentar la agilidad organizacional.

«Cerramos 2025 con pleno propósito y entusiasmo. Las medidas que hemos tomado para simplificar nuestra cartera, invertir en nuestras marcas y desarrollar la excelencia en la ejecución nos han preparado para un impacto a largo plazo», dijo Benjie en una conferencia de prensa sobre el desempeño financiero de UNVR para el tercer trimestre de 2025 que se celebró en línea el jueves 23 de octubre de 2025.

Además de completar la escisión de la unidad de helados, Benjie también reveló la estrategia comercial que llevará a cabo la empresa para fortalecer el crecimiento de la calidad a largo plazo. Estrategias prioritarias para apoyar crecimiento empresarial basado en estrategias de categoría, canal y costos.

1.Categoría: Fortalecer la competitividad de la marca

Unilever Indonesia se centra en la innovación de productos y la estrategia digital para fortalecer la competitividad de la marca en el mercado. A lo largo de 2025, más del 85 por ciento de las marcas de su cartera han lanzado nuevas innovaciones respaldadas por una estrategia de Net Revenue Management que ajusta precios, tamaños de envases y formulaciones de productos.

Este paso impulsó el crecimiento de las ventas de Cuidado personal y del hogar (HPC) en un 9,3 por ciento hasta septiembre de 2025. La compañía informó que 14 marcas líderes representaron el 65 por ciento de las ventas totales y aumentaron el crecimiento de las ventas principales (USG) al 6,8 por ciento.

2. Canales: ampliar el alcance de distribución

Para responder a las necesidades cada vez más diversas de los consumidores, Unilever Indonesia se basa en una ejecución superior, una transformación de comercialización y un desarrollo futuro de canales. La compañía amplió su alcance minorista en un 18 por ciento, aumentó su fuerza de ventas en un 19 por ciento y enriqueció su variedad de productos en un 16 por ciento.

La plataforma digital Sahabat Warung también es clave para ampliar la distribución. La atención se centra en el crecimiento del segmento de Salud y Belleza (HABA) y el comercio electrónico, que continúa aumentando rápidamente.