El jefe de TVK, Vijay, anuncia una compensación para familias de víctimas de estampida







Presidente de TVK Vijay El domingo anunció que se entregarían Rs 20 lakh a las familias de aquellos que perdieron la vida en una estampida durante la manifestación de su partido en Karur el 27 de septiembre.

El actor-político dijo que está profundamente angustiado por el incidente, lo que cobró más de 30 vidas y dejó muchas otras heridas.

Expresando sus condolencias a las afligidas familias en un puesto en las redes sociales el domingo, dijo que se daría una suma de Rs 20 lakh a las familias de los fallecidos y Rs 2 lakh a aquellos que sufrieron lesiones.

«No es una gran cantidad para la pérdida que ha sufrido. Sé que su pérdida no puede ser reemplazada. Es una pérdida irreparable.

Sin embargo, es mi deber pararse a su lado en esta hora y compartir su dolor «, dijo.

Agregó que rezaría por la rápida recuperación de los heridos y aseguró que sus hombres del partido brindarían todo el apoyo posible. tratamiento en hospitales.

