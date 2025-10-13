El jefe de Toyota dice que el lanzamiento del Veloz Hybrid es solo cuestión de tiempo

Karawang, VIVA – toyota cada vez más serio acerca de trabajar en vehículos electrificados en Indonesia. Tras el éxito del Kijang Innova Zenix Hybrid, este fabricante japonés se está preparando para lanzar el Veloz Hybrid, que se dice que ha entrado en las etapas finales de preparación para la producción.

Así lo afirmó el Director Presidente Adjunto de PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), Bob Azam.

«Ya estamos bien preparados, sólo tenemos que aterrizar», dijo Bob cuando fue recibido recientemente por periodistas en Karawang, Java Occidental.

El Veloz Hybrid será el segundo modelo híbrido de Toyota producido localmente, después del Innova Zenix. La presencia de este modelo confirma los pasos de Toyota para ampliar su cartera de vehículos electrificados y al mismo tiempo fortalecer la posición de Indonesia como base de producción de automóviles para el mercado global.

Según Bob, Toyota continúa desarrollando su capacidad de producción en Indonesia, incluso mediante la localización de los principales componentes de los vehículos híbridos, como baterías, motores eléctricos y unidades de control de potencia (PCU).

Este esfuerzo se está llevando a cabo por etapas y está en consonancia con la política gubernamental que actualmente ofrece incentivos a los fabricantes que aumentan el contenido local (TKDN).

«Antes era una penalización, ahora se ha convertido en un incentivo. Así podemos avanzar más rápidamente para localizar los componentes de electrificación», explicó.

Toyota ha invertido alrededor de 100 billones de IDR en Indonesia desde el inicio de sus operaciones, de los cuales el 70 por ciento se ha gastado en el país. Esta inversión incluye el desarrollo de instalaciones de producción, el aumento de las exportaciones y la investigación y el desarrollo de la tecnología de vehículos del futuro.

Bob enfatizó que la estrategia de electrificación de Toyota en Indonesia utiliza un enfoque de múltiples vías, es decir, abriendo varias vías tecnológicas para vehículos de bajas emisiones.

«No podemos cerrar la puerta a la tecnología. Está el bioetanol, el hidrógeno, los híbridos. Todos tienen que desarrollarse juntos», afirmó Bob.

Con la preparación para la producción local y un apoyo cada vez más sólido a la cadena de suministro, se espera que el Veloz Hybrid se convierta en el modelo estratégico de Toyota en el segmento de los monovolúmenes electrificados. Además de atender el mercado interno, este modelo también abre oportunidades de exportación a Asia, Medio Oriente y América del Sur.

«Ahora Indonesia no es sólo un mercado, sino que se ha convertido en la base de producción de Toyota en el mundo», afirmó.