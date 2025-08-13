El jefe de Tiff niega a Doc ‘el camino entre nosotros’ fue detenido por censura

El CEO del Festival Internacional de Cine de Toronto, Cameron Bailey, niega las afirmaciones de censura después de que el festival retiró el documental del 7 de octubre de Barry Avrich «El camino entre nosotros: El mejor rescate ”de su alineación.

La película sigue al abuelo y al general israelí Noam Tibon mientras rescata a su familia de los terroristas de Hamas que invaden su casa durante la masacre del 7 de octubre del 7 de octubre de 2023.

Noticias de que la película ya no proyectaría en PELEA fue revelado en una historia del martes de la fecha límite, con el festival proporcionando una declaración al outlet que indica que la película fue «retirada por TIFF porque los requisitos generales para la inclusión en el festival, y las condiciones que se solicitaron cuando la película fue invitada inicialmente, no se cumplió, incluida la autorización legal de todas materia, incluida la amenaza potencial de interrupción significativa «.

En respuesta, el equipo de cine «The Road Between Us» criticó la decisión del festival en una declaración a Variedad: “Estamos conmocionados y entristecidos de que un venerable festival de cine haya desafiado su misión y censure su propia programación al rechazar esta película. En última instancia, la película es una forma de arte que estimula el debate de cada perspectiva que puede entretenernos y hacernos incómodos. Un festival de cine establece el departamento y el público decide lo que ellos o no verán. Lanzaremos la película, e invitamos al público, los emisores y los streamers a decidir, una vez que la hayan visto «.

El miércoles por la tarde, Bailey dijo en un comunicado a Variedad que «esta situación requiere compasión y sensibilidad, y reconozco las preocupaciones que ha planteado entre los miembros de la comunidad judía y más allá».

Bailey continúa disculpando por «cualquier dolor que esta situación pueda haber causado», y agregó: «Mi intención era evaluar el camino entre nosotros: el último rescate», por lo que extendí la invitación para que la película participe en el festival de este año. Dada la naturaleza sensible y significativa del tema de la película, creo que cuenta una historia importante y contribuye a la rica cinta de repuestos en nuestra línea de la línea: las historias de la película que resonan las cuentas y las cuentas de la película.

Él elabora sobre la razón de retirar la película e indica un posible camino hacia adelante para el proyecto en TIFF, continuando: «Quiero ser claro: las afirmaciones de que la película fue rechazada debido a la censura es inequívocamente falsa. Sigo comprometido a trabajar con el cineasta para cumplir con los requisitos de proyección de TIFF para permitir que el Festival de este año se haya pedido que el Festival de este año esté disponible con el Cine de la Cine de Tiff.



Bailey concluyó la declaración pidiendo «paciencia y comprensión mientras navegamos por este complejo paisaje», y agregó: «Los eventos del 7 de octubre de 2023 y el sufrimiento continuo en Gaza pesan en gran medida en nosotros, subrayando la urgente necesidad de compasión en medio de antisemitismo ascendente y islamofobia. Mientras no somos una organización política, TIFF siempre se esforzará por presentar nuestra programación en un origen de una caja fuerte.