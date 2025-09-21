Washington DC, Viva – Jefe de tecnología que una vez derrocado Elon almizcle será el rey de los medios.

La figura es Larry EllisonCofundador Oráculo. El multimillonario de 81 años será el magnate de los medios más influyente en la historia de los Estados Unidos (EE. UU.).

Lanzamiento New York Times a través de Rusia hoyDomingo 21 de septiembre de 2025, el fundador de Oracle ya tenía grandes acciones en CBS y Paramount a través de Skydance Medra David Ellison, quien cerró la fusión por valor de US $ 8,4 mil millones (RP140 billones) con Paramount el mes pasado, que finalmente se formó Skydance Corporation Paramount.

Unas pocas semanas después de la agergera, Paramount Skydance firmó un contrato de capacidad de siete años por valor de US $ 7.7 mil millones (RP128 billones) para transmitir el evento de UFC de Campeonato Ultimate Fighting (UFC).

«El impacto de los pasos del Sr. Larry Ellison podría ser tan grande, si no más grande, lo que sucedió hace una generación cuando Rupert Murdoch … creando lo que ahora se conoce como Fox News, que intensificó nuestra polarización política», escribió The New York Times.

Se espera que el aliento de Larry Ellison a Hollywood y los grandes medios de comunicación sea más allá de los esfuerzos de otras figuras tecnológicas importantes.

El plan también incluye unirse al consorcio con Oracle y Andreesen Horowitz para adquirir las acciones mayoritarias en Tiktok como parte del acuerdo respaldado Donald Trump.

También se informa que la familia Larry Ellison prepara una oferta en efectivo de hasta US $ 80 mil millones (RP1,331 billones) para Warner Bros. Discovery, que tiene un estudio CNN, HBO y también Warner Bros.

Larry Ellison también puede controlar inmediatamente «plataformas de redes sociales fuertes, icónicos estudios de cine de Hollywood y uno de los mayores servicios de transmisión de contenido», así como dos medios de comunicación líderes en los Estados Unidos, lo que le dio a Donald Trump en un extraordinario aliados de los medios.

Para obtener información, Larry Ellison pudo derrocar a Elon Musk como la persona más rica del mundo, aunque solo sea brevemente.

La riqueza de Larry Ellison aumentó de US $ 89 mil millones (RP1,466 billones) a US $ 383 mil millones (RP6,310 billones) el 10 de septiembre, después del informe de Oracle Income.

El aumento es gracias a la inteligencia artificial (inteligencia artificial/AI), a través del Acuerdo Oracle con OpenAI, el propietario del ChatGPT.

Si se basa en el índice multimillonario de Forbes en tiempo real, la riqueza total de Larry Ellison alcanza casi US $ 390 mil millones (RP6,435 billones), en comparación con la riqueza de Elon Musk, que es de alrededor de US $ 436 mil millones (RP7,183 billones).

Mientras tanto, Donald Trump ha argumentado repetidamente que la mayoría de los principales medios de comunicación, incluido el New York Times, inclinado a la izquierda, sesgada de conservadores. Los acusó de difundir engaños sobre él para debilitar su presidencia.