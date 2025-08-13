El jefe de Sritex, Iwan Kurniawan, sospecha oficialmente, inmediatamente detenido por AGO

Yakarta, Viva – Bos Pt Sri Rejeki Isman tbk o Sritex (Sril), Iwan Kurniawan Lukminto (IKL), finalmente determinado Oficina del Fiscal General (Ago) So. sospechar En el caso de presunta corrupción al otorgar crédito bancario al Grupo Sritex.

La determinación del sospechoso se llevó a cabo después de que el investigador se embolsó dos pruebas suficientes. Esto fue revelado por el Director de Investigación del Fiscal General de Jóvenes Delitos Especiales (Jampidsus) Nurcahyo Jungkung Madyo.

«El equipo de investigación de Jampidsus nuevamente estableció 1 sospechoso, con la identidad de IKL como ex director adjunto de PT SRITEX 2012-2023», dijo Nurcahyo en la oficina del Fiscal General, el miércoles 13 de agosto de 2025.

La persona interesada fue detenida inmediatamente en el Centro de Detención de Salemba (Centro de Detención) de la Oficina del Fiscal de Distrito del Sur de Yakarta durante los próximos 20 días a los efectos de la investigación.

«Con el fin de investigar al sospechoso IKL, se celebró un centro de detención durante los próximos 20 días desde hoy el 13 de agosto de 2025 en el Centro de Detención de Salemba en la sucursal del sur de Yakarta Kejari», dijo.

Este caso no es el primero en arrastrar a los funcionarios de Sritex. En total había 11 personas que eran sospechosas, incluido el ex director gerente del Ban BJB Yuddy Renaldi (YR), ex director gerente de Bank Central Java Supriyatno (SP), ex director de Bank DKI Zainuddin Mappa (ZM), ex director gerente de Sritex Iwan Setiawan Lukmint (ISL).