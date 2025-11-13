VIVA – Director deportivo SassuoloFrancesco Palmieri, está satisfecho con la decisión del club de contratar Jay Idzes de Venecia. Dijo que este paso no es sólo una compra de jugadores, sino una inversión a largo plazo que ahora está empezando a mostrar resultados reales.

Palmieri cree que la pareja Jay Idzes y Tarik Muharemovic se han convertido en un muro sólido en el corazón de la defensa de I Neroverdi. La prueba se vio en la undécima semana de la Serie A 2025/2026, cuando Sassuolo venció al Atalanta por 3-0 en el Gewiss Stadium, el domingo 9 de noviembre de 2025.

Esta victoria aplastante es una prueba de la solidez de la zaga del Sassuolo. Jay Idzes, defensa Equipo Nacional Indonesia tuvo una actuación extraordinaria durante todo el partido. Incluso realizó una acción heroica en el minuto 8 al bloquear con la cara el duro disparo de Ademola Lookman.

La valiente acción llevó al medio local, Sassuolo News, a calificar la parada de Idzes como «el equivalente a marcar un gol».

«Realmente se sacrificó por el equipo. Este tipo de mentalidad fortalece aún más nuestra defensa», escribieron los medios.

No sólo Idzes, también Tarik Muharemovic estuvo impresionante. La combinación de ambos hizo que el Sassuolo registrara tres victorias consecutivas sin encajar goles ante Lazio (1-0), Verona (1-0) y Atalanta (3-0).

Palmieri también elogió la actuación de los dos jóvenes defensores. «Comenzaron la temporada de manera extraordinaria. Ambos son jugadores importantes y son la base del futuro del Sassuolo», dijo Palmieri a TuttoMercatoWeb mientras asistía a la 14ª Gran Gala del Calcio.

«Estamos haciendo una gran inversión para construir un equipo competitivo. Estoy seguro de que Idzes y Muharemovic serán la principal fortaleza de nuestra defensa en las próximas temporadas», añadió.

Jay Idzes fue reclutado por Sassuolo de Venecia con una dote de 8 millones de euros o alrededor de Rp. 155 mil millones. Este valor la convierte en la compra más cara del club en el mercado de fichajes de verano de 2025.

Mientras tanto, Muharemovic llegó procedente de la Juventus Next Gen por 3 millones de euros.

Palmieri enfatizó que los dos no son sólo rellenos de plantilla, sino que son líderes potenciales en la zaga del Sassuolo bajo la dirección del entrenador Fabio Grosso.

«Estamos construyendo el futuro con jugadores que tienen un carácter fuerte. Jay y Tarik son una parte importante de nuestro proyecto a largo plazo», concluyó