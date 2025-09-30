El jefe de Rome Mia Market dice que sus ‘títulos no desaparecen en el aire’

El mercado de MIA de Roma, el acrónimo de Mercato Internazionale Audiovisivo o el mercado audiovisual internacional, comenzará a comenzar su undécima edición el 6 de octubre. El mercado de este año contará con más de 100 proyectos listos para ser revelados a socios potenciales y una lista de paneles temporales como se esperan cientos de ejecutivos principales en la ciudad eterna.

El único evento boutique de pre-Mipcom: dedicado a series y formatos de televisión internacionales, animación, largometrajes y documentales en varias etapas del ciclo de producción, todo lo que busca un financiamiento (a menudo en forma de un socio de coproducción) está encabezado por Tridente de Gaiaquien ahora está en su cuarto año al timón.

A continuación, Tridente habla con Variedad sobre lo que hay de nuevo en MIA este año.

Una de las novedades de este año es el foro de adaptación de libros. ¿Qué impulsó eso?

A lo largo de los años, MIA se ha convertido cada vez más en una plataforma principal, si lo desea, para las coproducciones internacionales en Europa. Hemos capitalizado nuestra experiencia estableciendo un estándar que, en mi opinión, se encuentre entre los más altos dentro de los tres mercados de coproducción en Europa, y de hecho en todo el mundo. Generamos acuerdos y, por lo tanto, servimos como una piedra angular real de la industria. Los títulos que participan en Mia no desaparecen en el aire, la mayoría de ellos finalmente encuentran su camino [into the market]. Esto también es gracias a un equipo que claramente se cura y desarrolla proyectos y un programa que está alineado con las necesidades y demandas del mercado. Y una de las necesidades del mercado es claramente fomentar la circulación de IP literarias, de ahí la idea del Foro de Adaptación del Libro.

Cuéntame más sobre el papel de MIA en traer proyectos a la pantalla.

Te daré algunos ejemplos. Este año, nuestro exhibición de contenido presenta tres proyectos que se originaron en MIA. Uno es «el mejor inmigrante», una serie producida por el caviar de Bélgica que explora el tema de la inmigración y se presentó en MIA el año pasado, donde obtuvo financiamiento y distribución internacional a través de Sony. Otra es la serie «177 días. El secuestro de Farouk Kassam» que se presentó en MIA como un proyecto de desarrollo en 2021 y ahora está programado para dispararse [produced by Italy’s RAI Fiction and BIM]. Luego está la película «IL Cileno» de Sergio Castro San Martín que se presentó en las primeras etapas de MIA y ahora es una coproducción de Italia/Chile/Suiza que estamos mostrando como un trabajo en progreso este año. Pasamos proyectos desde el desarrollo hasta la distribución.

También ha agregado una sección de talleres de IA. ¿Cómo funcionará eso?

Está claro que en los últimos años la conexión entre el uso de nuevas tecnologías para apoyar la producción, el desarrollo, la distribución, los efectos visuales y toda la cadena de valor se está volviendo cada vez más borrosa. Por lo tanto, dentro del programa Innovation for Creative Industries de este año, hemos creado una sección sobre IA que incluye cinco talleres dedicados, tres de los cuales se organizaron en colaboración con el Programa Creative Europe de Medios de la UE que se centra en las fases de desarrollo, producción y distribución. Y dos más técnicos: uno en blockchain ai, que ayuda a comprender cómo establecer la trazabilidad y la transparencia para todo lo generado a través de la inteligencia artificial, y otro sobre la postproducción, los efectos visuales y cómo se puede lograr este aspecto con el apoyo de la IA.

Volver al contenido. Parece que has reforzado el lado de la animación. Háblame de ese aspecto.

La animación está en auge. Lo que destaca este año es el alcance de nuestra sección de animación que incluye animación hecha para televisión, series y únicos, pero también para la distribución teatral, por lo tanto, también para la animación de funciones. Tenemos participantes de primer nivel como Andrew Leung, el artista conceptual estadounidense detrás de las películas de «Black Panther» a «Mulan». Tendrá una nota clave de animación. Por primera vez en MIA, logramos organizar una reunión de pubcasters para niños, una reunión a puerta cerrada entre las principales redes europeas dedicadas al contenido de animación infantil: BBC, Francia, Televisión, RTV, ARD y RAI, por supuesto. Inicialmente será una reunión de puertas cerradas donde se definirán estrategias de desarrollo comunes, incluidas las coproducciones internacionales. Luego se llevará a cabo un panel público para discutir los hallazgos de esta reunión.

También hay una novedad relativa al foro de hechos internacional de MIA, ¿verdad?

En los últimos años, esta era una sección algo apagada. Pero este año, es mucho más nítido, con varios tipos de contenido de entretenimiento objetivo. Estamos hablando de formatos para programas como «Best in Shoe» concebido por Mandy Riggi de Gran Bretaña [and produced by Reverse Image Media] Eso contará con diseñadores de zapatos que compiten entre sí. La novedad es que se beneficiarán del Premio Paramount, que regresa a Mia este año pero [instead of being for TV drama] se dedicará a un proyecto de entretenimiento objetivo.

¿Qué implica la proximidad de MIA al mercado MIPCOM en Cannes? ¿Y qué hace que Mia se destaca?

Nuestra proximidad a MIPCOM siempre ha sido un elemento crucial para nosotros porque nos lleva a comprender qué oportunidades de mercado deben desarrollarse y cuáles no. Claramente, en comparación con MIPCOM, MIA tiene números completamente diferentes. La ambición de Mia no es convertirse en un gran mercado que atraiga a 13,000 personas. Creo que en términos de números, Mia ya ha alcanzado números [2,800 participants from 60 countries in 2024] que son adecuados para el tipo de mercado que estamos tratando de crear.

Somos un mercado curado, basado en proyectos e invitados seleccionados. Lo que nos distingue es nuestro trabajo meticuloso con respecto a cada segmento de la industria. Cada proyecto presentado en MIA se elige con un deseo genuino de que estas obras se destacen, no por consideraciones comerciales groseras. No tenemos clientes. Todo lo que hacemos en MIA, nuestra exploración y emparejamiento, es lo que nos distingue de otros mercados, incluido MIPCOM. Trabajamos para reunir a productores, distribuidores y proveedores de contenido y ayudar a los proyectos relevantes a salir. No sé cómo decirlo.

Esta entrevista ha sido editada y condensada por claridad.