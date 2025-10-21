El jefe de ProSiebenSat.1, Bert Habets, dimite durante la reestructuración

Marco Giordani, director financiero de MFE-MediaForEurope, respaldada por la familia Berlusconi, ha sido nombrado

nuevo director ejecutivo de ProSiebenSat.1 de Alemania, sucediendo Bert Habets en una reestructuración de la gestión del gigante de la radiodifusión alemana.

Habets, ex director general del grupo RTL, fue nombrado director de ProSiebenSat.1 en 2022. Ahora ha dimitido después de que MFE cerrara en septiembre una oferta pública de adquisición de ProSiebenconsiguiendo una participación del 75,1% en la empresa con sede en Munich.

«Bert Habets cede su puesto de director general a Marco Giordani de mutuo acuerdo y asumirá el papel de asesor principal de ProSiebenSat.1, centrándose especialmente en un período de transición fluido hasta finales de año», se lee en un comunicado de ProSiebenSat.1.

Bob Rajan, director general de la firma de inversión de capital Alvarez & Marsal, será nombrado director financiero interino y Markus Breitenecker dejará su cargo de director de operaciones.

Según la firma de investigación Enders Analysis, el acuerdo está convirtiendo a MFE en el mayor operador de radiodifusión en abierto de Europa, con unos ingresos de 6.800 millones de euros (7.920 millones de dólares). Además de su negocio alemán, ProSiebenSat.1 también opera en Austria y Suiza, mientras que MFE opera operaciones de televisión en Italia y España.

«Damos una calurosa bienvenida a Marco Giordani como director general de ProSiebenSat.1», afirmó en un comunicado Maria Kyriacou, presidenta del consejo de supervisión de ProSiebenSat.1. «Su nombramiento refleja la ambición de acelerar aún más la transformación estratégica con un claro enfoque en la excelencia y una posición líder en el mercado del entretenimiento», añadió.

«Me gustaría expresar nuestro más sincero agradecimiento a Bert Habets por su liderazgo y su fuerte compromiso durante un período decisivo de transformación para ProSiebenSat.1. Ha sido la fuerza impulsora detrás de nuestro cambio estratégico hacia el entretenimiento», continuó Kyriacou.

Más a seguir