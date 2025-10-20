El jefe de policía revela el importante papel de Ojol Kamtibmas en el mantenimiento de la seguridad en el puerto de Tanjung Priok

Jacarta – Un total de 250 mototaxis online (mototaxi) que son miembros de Ojol seguridad social su salida fue dada a conocer por la Policía Puerto de Tanjung Priok dirigiéndose al Monumento Nacional (Monas), en el centro de Yakarta, para participar en el evento Ojol Kamtibmas de acuerdo con la dirección del Jefe de Policía Nacional y del Jefe de Policía de Metro Jaya para potenciar el potencial de la comunidad que desempeña un papel activo en el mantenimiento de la seguridad y el orden social en Yakarta, el lunes 20 de octubre de 2025.

La actividad de liberación se llevó a cabo a las 05.00 WIB en el campo del área de amortiguamiento de Inggom, puerto de Tanjung Priok, y fue dirigida directamente por el subjefe de policía del puerto de Tanjung Priok, el comisionado de policía Yudi Permadi, acompañado por Kabagops, Kasatintelkam, Kasatbinmas, Kasatsamapta y Kasatlantas.



El Jefe de la Policía Nacional colabora con 400 mil mototaxis para convertirse en socios policiales

jefe de policia Puerto de Tanjung Priok, explicó AKBP Martuasah Tobing, esta actividad es una forma de sinergia entre la policía y la comunidad de mototaxis en línea como socios estratégicos en el mantenimiento de la seguridad y el orden público (kamtibmas) para proteger Yakarta, especialmente en la zona del puerto de Tanjung Priok.

«Ojol es un socio de la policía en la colaboración con los esfuerzos para prevenir los delitos y la delincuencia, especialmente en las calles. A menudo proporcionan información importante sobre incidentes criminales u otros incidentes que ocurren en el área de Tanjung Priok y sus alrededores», dijo el jefe de policía.

La serie de actividades comenzó a las 04.30 WIB, con los participantes del pase de lista ojol del seguro social reunidos en el campo Depo Inggom. La asistencia fue verificada por cada Coordinador de Campo (Korlap) y Enlace Oficial (LO) de la Policía. Cada 50 participantes están coordinados por un Korlap y un LO.

Los participantes en el pase de lista de Ojol Kamtibmas también participaron en ejercicios de canto dirigidos por Kasatintelkam, con el fin de elevar el espíritu de unión y solidaridad.

La salida y la seguridad del grupo de mototaxi partieron hacia Monas bajo estricta vigilancia de la Policía de Tráfico (utilizando 2 coches patrulla) y Satsamapta (5 unidades patrulla de dos ruedas). Para garantizar el buen funcionamiento y la seguridad, la policía portuaria de Tanjung Priok desplegó 42 agentes de seguridad.

«Nos aseguramos de que todos los participantes de Ojol Lamtibmas que parten hayan usado casco, vehículos adecuados, documentos de vehículos y licencias de conducir, así como atributos de aplicador de acuerdo con las disposiciones del Reglamento del Gobernador de DKI Yakarta, teniendo en cuenta que Monas es un área de atributos ordenada», explicó Martuasah.

El propósito de esta manifestación de ojol kamtibmas se llevó a cabo como una forma de fortalecer la participación comunitaria, en este caso el Potencial Comunitario (Potmas), especialmente la comunidad de ojol, en la creación de un ambiente seguro y ordenado. Se considera que la participación activa de los mototaxis en la notificación de posibles perturbaciones de seguridad será de gran ayuda para las funciones de la policía.