El jefe de policía regional de RIAU lidera la cosecha de maíz de maíz en Pekanbaru

Pekanbaru, Viva – Polda Riau Junto con los elementos de Forkopimda y varias partes interesadas realizadas Cosecha Raya Maíz Simultáneamente el tercer cuarto de 2025.

La cosecha se celebró esta vez en el complejo hortícolal Balai Balai Balai (BBI), Nasución Jalan Kaharuddin, Air Cold Village, distrito de Bukit Raya, ciudad de Pekanbaru, sábado 27 de septiembre de 2025.

El inspector general de la policía de RIAU, Herry Heryawan, dijo que esta vez la cosecha era parte de un programa estratégico para apoyar la autosuficiencia alimentaria nacional, especialmente en la provincia de RIAU.

Del área total de maíz de 479.93 hectáreas administradas por la Policía Regional de RIAU durante el tercer trimestre, se cosecharon con éxito hasta 127.68 hectáreas.

Esta vez, en la ubicación de la cosecha, alrededor de 1.5 hectáreas produjeron 2 toneladas de maíz, mientras que las cosechas totales simultáneamente en varios distritos/ciudades alcanzaron 18 toneladas.

Herry explicó que esta actividad de cosecha era fortalecer la base de la seguridad alimentaria comunitaria, especialmente en la provincia de Riau.

«La policía regional de RIAU junto con el TNI, los gobiernos regionales y las agencias relacionadas continuarán supervisando para que el precio de compra del gobierno (HPP) se mantenga de acuerdo con las disposiciones de la Agencia Nacional de Alimentos», explicó el inspector general Herry.

Además, explicó, en este momento su partido y expertos en agricultura estaban desarrollando prototipos de patrones de cultivo de maíz, que van desde vivero, fertilización, mantenimiento, cosecha.

Este modelo será entrenado para todos los jefes de policía de RIAU para que puedan aplicarse en sus respectivas regiones. Se espera que la cosecha del cuarto trimestre sea más óptima.

«En la actualidad hemos preparado una tierra de alrededor de 500 a 600 hectáreas que están en la etapa de tratamiento, y que Dios quiera, en la segunda semana de octubre comenzaremos a plantar simultáneamente», dijo.

A la actividad de cosecha también asistieron el Secretario de la Provincia de RIAU, los representantes de Bulog, el Centro de Aplicación de la Modernización Agrícola, los Elementos TNI, las rangos de PJU de la Policía de RIAU y la comunidad local.

Según el Kapolda, la presencia de varias partes es una prueba clara del espíritu de colaboración en el mantenimiento de la seguridad alimentaria regional.

«Gracias por la presencia de todas las damas y caballeros. Esta presencia es una pasión para que continuemos trabajando juntos, para que el propósito de este programa de seguridad alimentaria pueda llevarse a cabo bien», dijo.