El jefe de policía nacional recibe una carta de GNB solicitar que se activen a los activistas, ¿abrir la opción de suspensión?

Yakarta, Viva – Jefe de la policía nacional El general Listyo Sigit Prabowo afirmó haber recibido una carta de solicitud del Movimiento Nacional de Conciencia (GNB), incluida la esposa del 4º Presidente de la República de Indonesia, Abdurrahman Wahid o Gus Dur, Sinta Wahid sobre el Párrafo activista quien fue arrestado en una manifestación caótica para ser liberada.

Leer también: El jefe de policía nacional afirma que el equipo de reforma en Selaras, el comité de reforma realizado por Prabowo, invitará inmediatamente a la coalición de la sociedad civil



Afirmó respetar las solicitudes que provienen de estas cifras.

«Recibí una carta de una de las figuras de GNB, si no me equivoco de la ex primera dama, sí. Y, por supuesto, respeto, todos respetamos», dijo Sigit a los periodistas de la sede de la Policía Nacional, Yakarta, citado el sábado 27 de septiembre de 2025.

Leer también: Bareskrim intervino para investigar el caso de envenenamiento de MBG, dijo el jefe de la policía nacional, dijo



Sin embargo, Sigit dijo que el investigador todavía estaba explorando una serie de eventos al criminal presuntamente cometido por los activistas.



La masa de los manifestantes dañados por el edificio DPRD de Java Occidental Foto : Cepi Kurnia/Tvone/Bandung

Leer también: ¡Arrapes! Resulta que hay un simpatizante de FPI que se sospecha por saquear



Para que cuando la profundización haya alcanzado el punto final, ¿cuál es la opción? la suspensión de la detención Los investigadores se realizarán o no.

«O si habrá hallazgos más adelante, el investigador lo ve relacionado con las condiciones que luego se convierten en un requisito para la suspensión, según el investigador resulta que no se puede cumplir, por supuesto que explicaremos», dijo.

Por otro lado, el general de cuatro estrellas admitió que realmente apreciaba la opinión de varias figuras nacionales. Incluso Sigit no negó que las cartas de las figuras fueran una referencia al considerar el destino de los activistas.

«Pero claramente, una vez más, todos respetamos lo que las aspiraciones de los movimientos de conciencia de la nación, apreciamos. Y esa es una de nuestras preocupaciones para que todos los miembros sean una referencia, una consideración», dijo.

Anteriormente informó, el Movimiento Nacional de Conciencia (GNB) declaró su disposición a convertirse en un garante para seis activistas que ahora son sospechosos de presuntos entrados en la demostración caótica en Yakarta a fines de agosto de 2025.

La declaración fue entregada directamente por una figura nacional que también es miembro del GNB, Lukman Hakim Saifuddin, después de que el grupo de GNB se reuniera con el Jefe de Policía de Metro Jaya, Inspector General Policía ASEP Edi Suheri, y subdirector del general de brigada de policía Deananto Eko Purwono en el Edificio Promotor, martes 23 de septiembre de 2025.

«El segundo está relacionado con el garante, hemos acordado que el Movimiento Nacional de la Conciencia es una parte inseparable del esfuerzo de suspensión. Por lo tanto, el punto es que estamos dispuestos a convertirnos en suficientes garantes», dijo.



SINTA WAHID VISITA ACTIVISTA EN POLDA Metro Jaya

Aun así, Lukman enfatizó que GNB no quería interferir con los negocios ley que está siendo procesado por investigadores. Según él, su partido solo enfatizó que los derechos humanos de los activistas respetaban remotamente durante el proceso legal.

«Con respecto a la acusación, nosotros, desde la conciencia de la nación, no queremos ingresar al área del proceso legal.