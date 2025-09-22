El jefe de policía nacional forma el equipo de reforma, que consta de 52 personas, Komjen Chryshnanda apareció como presidente

Yakarta, Viva – El gran paso es tomado por el jefe de la policía nacional General Listyo Sigit Prabowo Police. Formó oficialmente un equipo de transformación Reforma Polri Consta de 52 oficiales, de acuerdo con el número de orden de la Jefe de la Policía Nacional Sprin/2749/IX/2025 de fecha 17 de septiembre de 2025.

El equipo fue dirigido directamente por la Policía Nacional Calemdiklat, el Comisionado de Policía General Chryshnanda Dwilaksana. Para el cargo de vicepresidente confiado al jefe de la policía nacional de Koorsahli, el inspector general de policía Herry Rudolf Nahak y Karobindiklat Lemdiklat Polri, la policía general de Brigadier Susilo Teguh Raharjo.

«El general de policía nacional, el general Listyo Sigit Prabowo, ordenó al personal y al personal como un paso de responsabilidad y responsabilidad», dijo el jefe de la División de Relaciones Públicas de la Oficina de Relaciones Públicas de la Policía, General de Brigada Pol Trunoyudo wisnu andikoLunes 22 de septiembre de 2025.

Karopenmas Polri División de Relaciones Públicas General General Trunoyudo Wisnu Andiko Foto : Viva.co.id/fajar Ramadhan

El ex jefe de la División de Relaciones Públicas de la Policía Metropolitana de Yakarta enfatizó que el objetivo principal de la formación de este equipo era supervisar la transformación de las instituciones para estar en línea con las expectativas públicas. La reforma se llevará a cabo sistemáticamente y a fondo.

«Este proceso se refiere a la visión estratégica de la gran estrategia de la POLRI 2025-2045», dijo.

En la estructura del equipo, el Jefe de la Policía Nacional actuó como protector, mientras que el subdirector del Comisionado de Policía General Dedi Prasetyo se convirtió en asesor.

El miércoles por la tarde, el presidente indonesio, Prabowo Subianto, instaló a Ahmad Dofiri como asesor especial del Presidente de Seguridad y Reforma Pública y Policía en el Palacio Estatal, Yakarta.

La inauguración de Ahmad Dofiri se basó en el decreto presidencial de la República de Indonesia y el número 97/p de 2025 con respecto al despido del Jefe de Comunicación Presidencial, el Jefe y Diputado del Jefe Presidencial de Personal, así como el Nombramiento del Jefe y Adjunto de la Agencia de la Agencia, el Jefe de Estado Mayor y el Asesor Especial del Presidente del Presidente de Seguridad y la Orden Pública, y el Nombramiento de la Reforma del Jefe y Adjunto de la Agencia, el Jefe de Estado Mayor y el Asesor Especial del Presidente del Presidente de Seguridad y la Orden Pública, y la Reforma de la Collos de la Collo.

«Nombra a Ahmad Dofiri como asesor especial del Presidente de Seguridad y Orden Público, y la reforma policial», dijo el diputado de la administración de la secretaría del Ministerio de Estado, Nanik Purwanti, al leer el decreto presidencial.

Determinación de Ahmad Dofiri como asesor especial del presidente de seguridad y orden público, y la reforma policial al 16 de septiembre de 2025.

El nombramiento de Dofiri como asesor especial del Presidente de Seguridad y Reforma Pública y Policía, también estuvo en línea con el presidente Prabowo Subianto, quien se estaba preparando para el Decreto Presidencial (Keppres) relacionado con el establecimiento de la Comisión Nacional de Reforma de la Policía.

La Comisión se formó para formular varias ideas de cambio que deben hacerse al cuerpo de la Policía Nacional, para ser presentadas al Presidente.

Dofiri es un oficial de policía de alto rango que ha ocupado una serie de puestos estratégicos del Cuerpo de Bhayangkara, incluido el jefe adjunto de la Policía Nacional, el Inspector de Supervisión Nacional (Irwasum) y el jefe de la Agencia Nacional de Inteligencia y Seguridad (Kabaintelkam).