El jefe de policía nacional es justo y firme en el manejo del impacto de la manifestación.

Yakarta, Viva – Observador del Instituto de Política de Indonesia (IPI), Karyono Wibowo evalúa la insistencia de la eliminación Jefe de la policía nacional General Listyo sigit prabowo desde su posición actual irrelevante. Según Karyono, el presidente Prabowo Subianto en realidad necesita al jefe de la policía nacional Listyo Sigit para mantener la estabilidad del país, especialmente el orden y seguridad público.

«Mantener a Listyo Sigit como jefe de la policía nacional en medio de una crisis sociopolítica ahora es un paso para mantener la estabilidad», dijo Karyono a los periodistas el sábado 6 de septiembre de 2025.

Comandante de TNI General Agus Subiyanto y Jefe de Policía Nacional General Listyo Sigit Prabowo

Karyono reveló que Listyo Sigit enfrentó un gran desafío por la influencia de elementos fuertes que supuestamente todavía controlaban algunas instituciones POLRI a pesar de ser encarceladas.

«Por lo tanto, eliminar al jefe de la policía nacional sin una estrategia madura puede exacerbar los conflictos internos y debilitar a las instituciones POLRI que están tratando de limpiarse de las influencias negativas», dijo.

En muchas ocasiones, dijo Karyono, el presidente Prabowo enfatizó su compromiso de tomar medidas firme Funcionarios que no trabajan correctamente, incluso en las filas del gabinete y las fuerzas de seguridad.

Relacionado con eso, explicó Karyono, la reorganización o la eliminación de funcionarios estratégicos como el jefe de la policía nacional deben hacerse con una consideración cuidadosa para no interferir con la estabilidad y la efectividad del gobierno.

«Prabowo prefiere evaluar y mejorar gradualmente la mejora interna en lugar de un paso drástico que corre el riesgo de causar caos», dijo Karyono.

Karyono también reveló que Listyo Sigit también había mostrado empatía pero un liderazgo firme. Esto se reflejó al responder a la muerte del conductor de Ojol Affan Kurniawan, donde llegó a la familia de la víctima y se disculpó abiertamente.

Jefe de la Policía Nacional General Policía Listyo Sigit Prabowo

Al mismo tiempo, el jefe de policía nacional Listyo Sigit también ordenó tomar medidas firmes contra la policía involucrada en el incidente.

«Esto significa que el Jefe de Policía ha actuado de manera justa, empatía, pero sigue siendo firme al tratar los incidentes de demostración y su impacto.