El jefe de policía nacional afirma que el equipo de reforma en Selaras, el comité de reforma realizado por Prabowo, invitará inmediatamente a la coalición de la sociedad civil

Yakarta, Viva – Jefe de la policía nacional General de la policía Listyo sigit prabowo Reclamando el equipo de Tranfsorización Reforma Polri Trabajará en línea con el Comité de Reforma de la Policía Nacional iniciado por el presidente Prabowo Subianto, con el objetivo de acelerar el proceso de mejora en el Cuerpo de Bhayangkara.

«Seguramente este equipo existente estará en armonía y ciertamente podrá acelerar o acelerar cuál es la esperanza, las recomendaciones», dijo Sigit, el viernes 26 de septiembre de 2025.

El ex Kabareskrim enfatizó, la Policía Nacional abrió su espacio de ancho para aceptar crítica Y aportes de la comunidad, académicos y observadores que a menudo destacan el rendimiento de la policía. Todos estos puntos de vista, según él, se utilizarán como una consideración importante en el proceso de reforma.

«Porque también es parte de las voces que actualmente todavía representan al público», dijo.

En el futuro cercano, la Policía Nacional también planea invitar a la Coalición de la Sociedad Civil a sentarse juntos. Se espera que la reunión sea un foro para absorber las quejas y las críticas directamente, así como transmitir los hallazgos e identificación de problemas que existen en la Policía Nacional.

«Y luego también transmitiremos estos hallazgos, identificaremos los problemas existentes», dijo.

Agregó que la Policía Nacional se compromete a llevar a cabo todas las recomendaciones nacidas de los resultados del estudio conjunto. «La policía ciertamente está abierta a implementar lo que, por supuesto, se convertirá en una conclusión, una recomendación, una política. Creo que la actitud de la institución de la Policía Nacional es así», dijo.

Ser conocido paso Big llevado a cabo por la policía general de la policía nacional Listyo Sigit Prabowo. Formó oficialmente el equipo de transformación de la Reforma Polri que consta de 52 oficiales, de acuerdo con el número de orden de la Jefe de Policía Nacional Sprin/2749/IX/2025 de fecha 17 de septiembre de 2025.

El equipo fue dirigido directamente por la Policía Nacional Calemdiklat, el Comisionado de Policía General Chryshnanda Dwilaksana. Para el cargo de vicepresidente confiado al jefe de la policía nacional de Koorsahli, el inspector general de policía Herry Rudolf Nahak y Karobindiklat Lemdiklat Polri, la policía general de Brigadier Susilo Teguh Raharjo.

«El general de la policía nacional, el general Listyo Sigit Prabowo, ordenó al personal y al personal como un paso de responsabilidad y responsabilidad», dijo la Jefe de la División de Relaciones Públicas de las Relaciones Públicas de la División de Relaciones Públicas, General de Brigada Trunoyudo Wisnu Andiko, el lunes 22 de septiembre de 2025.