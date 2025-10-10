Yakarta, VIVA – El jefe de policía del puerto de Tanjung Priok, AKBP, Dr. Martuasah H. Tobing, SIK, MH, distribuyó 420 paquetes alivio sociales a obrero Trabajadores de carga y descarga (TKBM), mototaxis en línea y guardias de seguridad en el campo de precisión de la policía del puerto de Tanjung Priok, viernes 10 de octubre de 2025.

La distribución de la ayuda se realizó como una forma de preocupación de la Polri por las personas que actúan en la zona portuaria. A esta actividad de servicio social también asistieron varios funcionarios policiales clave, incluido el jefe de la unidad Binmas AKP Sudirman Agus, SH, MH, Kasatreskrim, Kasatintelkam y otro personal.

«Esta actividad es una forma de nuestra preocupación por los trabajadores de TKBM, Ojeg Online, los guardias de seguridad que se han convertido en una parte importante de las actividades portuarias e invitan a los trabajadores a asumir un papel activo en la protección de Yakarta para mantener el orden público y el orden en el puerto de Tanjung Priok. Esperemos que esta asistencia pueda aligerar un poco su carga», dijo AKBP Martuasah en un comunicado recibido por VIVA.co.id, el viernes (10/10/2025).

Además de ayudar a la comunidad, esta actividad también es un medio para fortalecer las relaciones entre la Policía Nacional y la comunidad portuaria para mantener la seguridad, la estabilidad y el orden en la jurisdicción de la Policía Portuaria de Tanjung Priok.

El jefe de policía de Tanjung Priok distribuye 420 paquetes de asistencia social para trabajadores, ojol y guardias de seguridad Foto : Muelle. Policía del puerto de Tanjung Priok

Uno de los representantes de los trabajadores de TKBM, Asep, expresó su agradecimiento a la policía por la ayuda brindada.

«Gracias al jefe de policía y al personal por la asistencia alimentaria básica en forma de arroz, así como por garantizar la seguridad y el orden social en el puerto de Tanjung Priok», dijo.

Las actividades de servicio social se desarrollan de manera ordenada y fluida. El Jefe de Policía espera que se puedan seguir realizando actividades similares de manera sostenible como una forma de cercanía entre la Policía y la comunidad.

«Esperamos que actividades como esta puedan continuar, porque acercarnos a la comunidad es una parte importante del desempeño de las funciones de la Policía Nacional», concluyó AKBP Martuasah.