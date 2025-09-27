El jefe de policía de Priok fue declarado por los residentes de Muara Angke Flats sobre peleas a drogas, Gercep dio inmediatamente una solución

Yakarta, Viva – Kapolres Puerto Tanjung Priok AKBP Martuasah Hermindo Tobbing lleva directamente a las actividades del viernes a confiar juntos habitante Muara Angke Port Flats, North Yakarta.

El evento se convirtió en un espacio de diálogo abierto entre los residentes y la policía, para crear un orden público y orden público seguro, ordenado y propicio.

El viernes Confide también asistió varios funcionarios principales de la Policía del Puerto de Tanjung Priok, líderes de la comunidad local, líderes de RT/RW, así como residentes de Muara Angke Flats

El evento se abrió con un comentario del jefe de policía de Sunda Kelapa, AKP Hitler Napitupulu, quien expresó su aprecio por la participación activa de los residentes en la actividad.

«Invitamos al público a no dudar en presentar varias quejas y aportes, especialmente aquellos relacionados con la seguridad ambiental», dijo.

AKBP Martuasah luego dirigió la sesión de Confiding y confirmó que esta actividad tenía como objetivo fortalecer la comunicación de dos vías entre la policía nacional y la comunidad.

«Queremos estar presentes como socio comunitario, escuchando de primera mano cuáles son las quejas y necesidades de los residentes en el campo», dijo.

En la sesión de preguntas y respuestas, algunos residentes transmitieron varios problemas:

El jefe de RT Sanjaya se quejó de la conmoción desenfrenada entre los adolescentes que condujo a conflictos entre los padres.

La presidenta de LMK, la Sra. Musdalifah, dijo que había una actividad de recitación de rutina iniciada por los jóvenes, pero esperaba que hubiera asistencia de la policía.

El jefe de RT Dery está preocupado por la promiscuidad alrededor del café, que se sospecha que es un lugar para el abuso de drogas. Propuso que se incrementen las patrullas de rutina.

El jefe de policía también dio una respuesta concreta y una solución a las aspiraciones de los ciudadanos.

«Con respecto a las peleas entre adolescentes, alentamos el asentamiento familiar, pero aún en el corredor de la ley. Bhabinkamtibmas y los líderes de la comunidad deben ser la primera guardia para reducir los conflictos sociales», dijo.

«Para las actividades de recitación, emitiremos una orden de sprint para que los miembros de la policía del sector puedan participar en la asistencia de manera rutinaria, para mantener la seguridad y la comodidad mutuas», agregó.

«También invitamos al público a no tener miedo de informar si encontramos indicaciones de abuso de drogas. Seguiremos a través de un Satresnarkoba cerrado», «,

Como forma de atención social, el jefe de policía distribuyó paquetes de alimentos a los residentes de Muara Angke Flats. La actividad tuvo lugar con plena intimidad, ordenada y sin problemas.

«Esperamos que actividades como esta puedan continuar, porque se convierte en un medio efectivo para acercar a la Policía Nacional a la comunidad», dijo

Con el espíritu de unión, se espera que Friday Confide pueda fortalecer la sinergia entre la comunidad y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley para proteger el área del norte de Yakarta, especialmente el área del puerto de Muara Angek del puerto de Tanjung Priok, permanece en una atmósfera segura y pacífica.