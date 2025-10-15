El jefe de policía de Priok cumple su promesa de proporcionar CCTV a los residentes y minimizar el crimen

Jacarta – Jefe de policía portuaria Tanjung Priok AKBP Martuasah H. Tobing a través de Kasatbinmas AKP Sudirman Agus llevó a cabo la actividad de traspaso circuito cerrado de televisión Cámara inteligente del jefe de policía a los administradores de RW 011 y RW 001 Muara Angke Harbour. Esto se hace en un esfuerzo por fortalecer la seguridad y minimizar la ocurrencia de delitos. delito en zonas residenciales.

Esta actividad se llevará a cabo el miércoles 15 de octubre de 2025 a las 11.00 WIB en los entornos RW 011 y RW 001 Muara Angke. La entrega fue realizada directamente por Kasatbinmas acompañado por el Jefe de la Unidad Bhabinkamtibmas Aiptu Agus Subekti y Aipda Tri Hari Santoso.



La policía del puerto de Tanjung Priok proporciona asistencia de CCTV

Un total de 3 unidades de cámaras CCTV fueron entregadas a Daeng Rais como representante de LMK RW 011 y las otras 3 unidades fueron recibidas por el presidente de RW 001 Abdul Karim. Los dos administradores de RW expresaron su agradecimiento por la asistencia brindada por el jefe de policía del puerto de Tanjung Priok, AKBP Martuasah H. Tobing.

Esperan que la existencia de CCTV pueda ser una herramienta eficaz para que la policía mantenga la seguridad y la comodidad de los residentes en el área de Muara Angke.

«Esperamos que esta asistencia de CCTV pueda ayudar a la Policía Nacional a minimizar los actos criminales y aumentar la sensación de seguridad en la comunidad», dijo Martuasah.

Con este paso, la Policía Portuaria de Tanjung Priok continúa comprometida a aumentar la sinergia con la comunidad para crear una situación propicia y segura.