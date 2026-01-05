El jefe de policía de Metro Jaya inaugura oficialmente a varios jefes de policía y funcionarios principales, esta es la lista de generales

Jacarta – Jefe de policía metropolitana Jaya, el inspector general de policía Asep Edi Suheri inauguró oficialmente a varios funcionarios principales (PJU) y jefe de policia rangos en ceremonia traspaso de cargo el cual se llevó a cabo en el Lobby del Edificio Promotor, el lunes 5 de enero de 2026.

A la ceremonia asistieron el subjefe de policía de Metro Jaya, el general de brigada de policía Dekananto Eko Purwono, y PJU Polda Metro Jaya, así como todos los jefes de policía. Este traspaso de cargos es parte de la dinámica de organización de la Policía Nacional para asegurar la continuidad del liderazgo y mejorar la calidad de los servicios policiales a la comunidad.

En su discurso, el Inspector General Pol Asep Edi Suheri enfatizó que los traslados de puestos son algo normal dentro de la Policía Nacional como una forma de desarrollo profesional, renovación organizacional y esfuerzos para mejorar el desempeño de la unidad.

«Se espera que el traspaso de este puesto traiga nuevo entusiasmo, innovación y mejor calidad de servicio a la comunidad, especialmente en la jurisdicción de Polda Metro Jaya», dijo Irjen Asep.



El jefe de la policía regional también enfatizó que los funcionarios recién nombrados deben adaptarse inmediatamente a su entorno de trabajo y continuar con los programas que han estado funcionando bien. También recordó la importancia de mantener la solidez interna y fortalecer la sinergia con el TNI, el gobierno regional y todos los sectores de la sociedad.

«Cumplir sus funciones con responsabilidad, profesionalidad, humanismo y permanecer orientados hacia los intereses de la sociedad», afirmó.

En esta rotación, una serie de puestos estratégicos sufrieron cambios, desde el jefe de policía del metro central de Yakarta, el jefe de policía del metro del sur de Yakarta, hasta el jefe de policía en el área de amortiguamiento de la ciudad capital y la dirección de la policía de Metro Jaya. La siguiente es la lista de funcionarios que realizaron el traspaso de cargos:

1. El jefe de la policía metropolitana central de Yakarta es ahora el comisario de policía Reynold Hutagalung, en sustitución del general de brigada Susatyo Purnomo Condro;

2. El jefe de policía metropolitana del sur de Yakarta fue entregado del general de brigada Nicolas Ary Lilipaly al comisionado de policía I Putu Yuni Setiawan;

3. Dirsamapta Polda Metro Jaya de Pol Kombes Yully Kurniawan a Pol Kombes Wahyu Dwi Ariwibowo;

4. Dirpolair Polda Metro Jaya de Pol Kombes Joko Sadono a Pol Kombes Mustofa;

5.;El jefe de la policía metropolitana de Bekasi es ahora Pol Kombes Sumarni en sustitución de Pol Kombes Mustofa;