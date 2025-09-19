El jefe de policía de Metro Jaya, Cooperated Ojol se convierte en la frontera de Yakarta

Yakarta, Viva – Lástima del metro de jayaEl inspector general de policía Asep Edi Suheri enfatizó su compromiso de mantener la seguridad y el orden en la ciudad capital. Esto se realizó a través de varias actividades educativas preventivas, a la policía que tocó directamente a la comunidad.

Leer también: Encuesta llamar a un conductor de OJOL de acuerdo con un descuento del 20 por ciento, pero hay condiciones



División de Relaciones Públicas de la Policía Metropolitana de Yakarta, General de Policía de Brigadier Ade Ary Syam Indradidijo que las filas de la policía realizan un asesoramiento regularmente y apelan a varios niveles de la sociedad para proteger conjuntamente el medio ambiente. Además, la presencia de la policía en la comunidad también continúa mejorando.

«El Sr. Kapolda Metro Jaya siempre recuerda a todos los rangos para proteger a Yakarta, proteger a la comunidad y proporcionar una sensación de seguridad», dijo Ade Ary, el viernes 19 de septiembre de 2025.

Leer también: La manifestación en el DPR está vacía de los participantes, la comunidad de North Yakarta Ojol rechazó la comisión al 10 por ciento





General de Brigadier de la Policía Ade Ary Syam Indradi

Una de las formas tangibles de preocupación es el programa de cuidado del viernes Polda Metro Jaya que se celebró simultáneamente con 13 filas policiales. La actividad tiene como objetivo fortalecer la sinergia entre la policía y la comunidad para mantener la situación de Kamtibmas es propicio.

Leer también: Estas dos comunidades OJOL no participaron en la manifestación en el Ministerio de Transporte y el Parlamento, la razón fue sorprendente.



«Se espera que esta actividad continúe porque la seguridad es una necesidad y nuestras esperanzas compartidas», dijo.

En esa ocasión, el ex jefe de policía del metro del sur de Yakarta también expresó su agradecimiento a varios elementos de la comunidad que estaban presentes, incluido el Para conductor Taxis de motocicletas en línea que participaron en actividades del viernes.

En las actividades de los viernes de cuidados hoy, el Jefe de Policía de Metro Jaya y subdirector de policía, general de brigada, Dekananto Eko Purwono, así como el oficial de policía de Metro Jaya, distribuyó comestibles a las compras distribuidas ojol quien vino a la sede de la policía regional de Metro Jaya.

Ojol que vino alcanzó cientos. Uno de los conductores de OJOL que estuvo presente estaba agradecido por la preocupación del inspector general ASEP EDI. Dijo que los conductores de OJOL estaban listos para ser el mejor socio de la Policía Metropolitana de Yakarta para proteger la ciudad capital.

«Somos de Ojol, de Maxim, Gojek, Grab, Lalamove, agradeciendo al jefe de policía de Metro Jaya por cuidarnos. Y estamos listos para convertirnos en el mejor socio de la policía de Yakarta para proteger a Yakarta», dijo el representante de OJOL.