El jefe de Pertamina enfatiza no buscar ganancias para importar combustible a estaciones de servicio privadas

Yakarta, Viva – Presidente Director (Director Gerente) PT PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri enfatizó que su grupo no estaba buscando ganancia Detrás del acuerdo importar combustible de petróleo (Bbm) a la estación de servicioEstación de servicio privada.

Simon enfatizó que todas las partes estaban abiertas y llevaría a cabo un mecanismo de libro abierto para todos los costos incurridos.

«Entonces, vemos qué costos aparecen, luego regulamos el mecanismo en B2B. Lo que es seguro no es pedir prestado y los precios posteriores a los consumidores serán más altos. Por lo tanto, esperamos que los precios de los consumidores no cambien», dijo Simon a los periodistas del complejo presidencial del palacio, Central Jakarta, citado el sábado 2025.

«Pertamina tampoco aprovecha esta situación y no busca ganancias aquí», continuó.

Además, Simon afirmó que todas las partes, incluida Pertamina, recibieron un mandato para mantener la seguridad energética y aumentar el levantamiento de petróleo y gas con el contrato de cooperación (KKKS).

«Entonces, si hay una oportunidad, esto solo se le pide que colabore con Pertamina, pero no aprovechamos la situación y queremos obtener ganancias para nosotros, no. Pero, hacemos bien el mecanismo y, por supuesto, las entidades comerciales privadas también pueden ser sostenibles operativas y permanecer comercialmente», explicó Simon.

Anteriormente se informó, el Ministro de Recursos Energéticos y Minerales, Bahlil Lahadalia, afirmó que la compañía de estaciones de llenado de combustible privado (SPBU), como Shell, Vivo, BP y Exxon Mobil, acordó comprar acciones de combustible adicionales (BBM) con esquemas de importación a través de Pertamina.

Bahlil transmitió esto después de celebrar una reunión con la gestión de estaciones de servicio privadas y Pertamina en Yakarta el viernes. La nueva acción de importación de combustible es a más tardar en Indonesia en los próximos siete días.

«Acordaron, y de hecho tuvieron que aceptar comprar, colaboraron con Pertamina», dijo Bahlil durante una conferencia de prensa después de la reunión, el viernes 10 de septiembre de 2025.

Bahlil dijo, del acuerdo, las estaciones de gasolina privadas propusieron varias condiciones en el esquema de importación adicional de combustible a través de la colaboración con Pertamina. A saber, el combustible comprado es un combustible puro (base de combustible) que luego se mezclará en los respectivos tanques de la estación de servicio.

«Entonces, el producto se mezclará en cada uno de ellos», dijo Bahlil.

Otros requisitos, las estaciones de servicio privadas presentan una encuesta con la compra de acciones de combustible, así como la transparencia del precio de compra.

«Queremos que el sector privado y la pertamina sean igualmente cengli (afortunadamente), todos deben estar abiertos y han acordado que también hay un libro abierto. Y estos amigos del sector privado también han acordado», dijo Bahlil.

En cuanto al volumen de importación adicional de cada una de las estaciones de gasolina privadas, se discutirá más a fondo en una reunión técnica.