El jefe de Pertamina confía en que los ingresos para finales de 2025 alcanzarán los 1.127 billones de IDR

Jacarta – Director Principal del PT Pertamina (Persero), Simón Aloysius Mantiri cree, ingreso Pertamina podrá alcanzar hasta 68 mil millones de dólares estadounidenses o alrededor de Rp. 1,127 billón hasta finales de 2025.

Explicó que la proyección estuvo sustentada en el desempeño de la empresa en términos de eficiencia, rapidez de respuesta y mejora continua en diversos aspectos. operacional Pertamina.

«Los ingresos proyectados de Pertamina hasta finales de 2025 son de 68 mil millones de dólares o el equivalente a 1.127 billones de IDR, con un beneficio neto de 3.300 millones de dólares o alrededor de 54 billones de IDR», dijo Simon en una reunión de audiencia (RDP) con la Comisión XII de la Cámara de Representantes, el lunes 17 de noviembre de 2025.



Presidente Director de Pertamina, Simon Aloysius Mantiri

Añadió que otros factores de apoyo incluyen que todos los programas estratégicos de Pertamina han sido diseñados para estar en línea con la Asta Cita del presidente Prabowo Subianto. Principalmente en un esfuerzo por fortalecer la autosuficiencia energética, mediante la implementación de una estrategia de crecimiento dual, a saber, maximizar el negocio heredado y crear negocios con bajas emisiones de carbono.

Mientras tanto, desde el punto de vista operativo, Simon asegura que la producción de petróleo y gas de Pertamina se mantiene en un nivel de más de 1 millón de BOEPD.

«Esto está en consonancia con el rendimiento de producción de la refinería, que se encuentra en un nivel récord de más del 83 por ciento», afirmó.

Otros logros positivos descritos por Simon también se pueden ver en volumen ventas de combustible y otros productos, que también continúan mostrando una tendencia estable con ventas totales de más de 100 millones de KL.

«En detalle, el volumen de comercio de gas se mantiene estable en alrededor de 300 millones de MMBTU, el volumen de transporte de carga de Pertamina Internasional Shipping ha crecido alrededor de un 8 por ciento y se proyecta que la producción de electricidad en 2025 alcance los 8,4 GWh o supere el objetivo del RKAP», dijo.

Se sabe que anteriormente Simon también había dicho que la contribución total de su partido al tesoro estatal, desde impuestos, no impuestos hasta dividendos, había alcanzado los 262 billones de rupias hasta septiembre de 2025.

«Para que Pertamina sea el principal agente de desarrollo, a través de los mayores ingresos fiscales, no tributarios y de dividendos entre todas las empresas estatales de Indonesia», dijo Simon.

El partido está haciendo esto con un espíritu y una visión armoniosos, con el fin de fomentar esfuerzos sostenibles para hacer avanzar el sector nacional de petróleo y gas, fortalecer la seguridad energética, aumentar el valor agregado industrial y abrir nuevas oportunidades de crecimiento para la economía indonesia en el futuro.