El jefe de Pertamina apunta a las fusiones de 3 niños completadas a fines de diciembre de 2025

Yakarta, Viva – Presidente Director de PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius MantiriDirigirse al proceso de combinación de alias fusión tres filial Pertamina se completará a fines de 2025.

En una audiencia (RDP) con la Comisión VI de la Cámara de Representantes VI en Yakarta el jueves 11 de septiembre de 2025 ayer, Simon explicó que las tres subsidiarias fueron la Refinería Internacional de Pertamina (KPI), Pertamina International Shipping (PIS) y Pertamina Patra Niaga (PPN).

«Estamos apuntando (la fusión de tres subsidiarias de Pertamina) que se completará a fines de 2025», dijo Simon, cita el viernes 12 de septiembre de 2025.



El director gerente de Pertamina expresó su disculpa a todos los indonesios.

Hizo hincapié en que las fusiones de las tres subsidiarias que se estaban convirtiendo en la principal prioridad de Pertamina en este momento, fueron un esfuerzo para aumentar la efectividad operativa de la compañía que estaba en línea con la dirección y entre.

En otra ocasión, Simon también explicó brevemente que actualmente las condiciones de incertidumbre global en el mundo también han causado una disminución en las ganancias en el desempeño financiero de Pertamina.

Las causas incluyen una disminución de la demanda de petróleo, mientras que la producción de refinería aumenta debido a la gran cantidad de nuevas refinerías. «Con las condiciones desfavorables para nosotros, esta refinería se está volviendo más pequeña», dijo Simon.

Agregó que el margen de beneficio reducido obtenido por la Refinería Internacional de Pertamina, de hecho, también ha tenido un efecto exhaustivo en el desempeño financiero de Pertamina.

Por lo tanto, para que en el futuro pueda operar de manera más efectiva, Simon enfatizó que su partido finalmente decidió combinar las tres subsidiarias.

«Más tarde se combinará. Tal vez podría ser (fusionarse con un nuevo nombre). Podría ser (el nombre) ser una refinería de envío Patra», dijo.