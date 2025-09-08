El jefe de Overwatch de Blizzard Ups, Walter Kong, al jefe de en vivo, juegos móviles

Ventisca ha promovido Walter Kongel gerente general de su «Engaño«Franquicia de videojuegos, al recién creado papel de Development en todos los juegos en vivo y títulos móviles.

«Hoy, estoy feliz de compartir que estoy entrando en una nueva posición en Blizzard como SVP, Jefe de Desarrollo, Juegos Live/Mobile», dijo Kong en un comunicado publicado en LinkedIn. «Si bien seguiré liderando la estrategia general para la franquicia Overwatch, también estoy emocionado de enfrentarme a Hearthstone, Diablo Immortal y Warcraft Rumble. Estoy ansioso por trabajar con estos talentosos equipos en una amplia gama de iniciativas, existentes y nuevas. Además, estoy comprometido a fomentar un entorno de aprendizaje continuo, colaboración y crecimiento para todos los miembros de nuestro equipo».

Kong se unió a Blizzard en 2011, primero proporcionando estrategia y apoyo comercial para «World of Warcraft» y finalmente se elevó a un miembro del equipo de liderazgo senior de «Hearthstone». Se fue en 2018 para convertirse en jefe de gestión de productos, análisis y operaciones comerciales en Epic Games. En 2020, Kong regresó a Blizzard como productor ejecutivo y se ha desempeñado como gerente general de la franquicia «Overwatch» desde noviembre de 2021.

«Cuando entré por primera vez al campus de Blizzard como empleado en agosto de 2011, me sentí asombrado durante la mayor parte de mi primer día», dijo Kong en su publicación del lunes. «¡Fue difícil creer que tuve un trabajo trabajando para Blizzard! Incluso después de catorce años, todavía tengo que pellizcarme ocasionalmente. Estoy honrado y agradecido de que me hayan presentado oportunidades durante esos años para colaborar con colegas talentosos y tener un impacto en una compañía que amo y admiro».