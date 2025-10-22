El jefe de OJK revela que los determinantes clave pueden salvar la estafa de dinero de las personas

Jacarta – Pérdidas para la sociedad indonesia como resultado fraude (Estafa) las finanzas alcanzaron los 7 billones de IDR. La Autoridad de Servicios Financieros (OJK) destaca su importancia velocidad El público denunció el fraude que habían experimentado porque el tiempo era un factor crucial en los esfuerzos de rescate. dana que ya han sido enviados o «rompidos» por el autor.

La directora ejecutiva de la Supervisión de Conducta Empresarial, Educación y Protección del Consumidor de Servicios Financieros de OJK, Friderica Widyasari Dewi, enfatizó que el fenómeno de la estafa no sólo ocurre en Indonesia, sino que se ha convertido en un problema global. Incluso en diversos foros internacionales el tema de las estafas se ha convertido en un tema muy «candente», afirmó.

Friderica, o conocida como Kiki, explicó que la OJK había creado el Centro Antiestafa de Indonesia como un paso concreto para hacer frente al aumento de los delitos financieros digitales. En menos de un año desde su fundación, esta institución ha recibido más de 270 mil informes con un valor de pérdidas comunitarias que alcanza los 7 billones de rupias.

Sin embargo, Kiki enfatizó la importancia de la rapidez con la que las personas reportan como clave principal. Cuanto antes la víctima lo denuncie, mayores serán las posibilidades de que los fondos puedan ser bloqueados antes de que el perpetrador los retire o los transfiera a otra cuenta.

Debate sobre la protección del consumidor y la comunidad en el sector de servicios financieros en Purwokerto

«La velocidad con la que alguien informa influye en gran medida en el éxito del bloqueo de los fondos», dijo Kiki durante una sesión de debate sobre Protección del Consumidor y la Comunidad en el Sector de Servicios Financieros en Purwokerto el sábado 18 de octubre de 2025.

Kiki reveló datos sobre la duración de los residentes informe casos de fraude o estafa a las autoridades. En menos de una hora después del incidente se recibió sólo el 0,84 por ciento, o alrededor de 2.363 informes.

Hasta el 4,68 por ciento de las víctimas informaron dentro de 1 a 3 horas, luego el 4,39 por ciento informó entre 3 y 6 horas. El número de informes dentro de 6 a 12 horas alcanzó el 4,68 por ciento y los que informaron dentro de 12 a 24 horas fueron el 6,33 por ciento.

Sin embargo, lo más llamativo es que la mayoría de personas sólo lo denuncian una vez pasado el momento crítico. Se registró que el 43,73 por ciento o alrededor de 122.647 nuevos informes se recibieron entre 1 y 7 días después del incidente, y el 35,34 por ciento o 99.128 informes incluso se informaron más de una semana después.

«La mayoría de la gente no lo informa hasta 12 horas después, algunos incluso una semana o un mes después. Será muy difícil encontrar los fondos», afirma Kiki.

A modo de comparación, dijo Kiki, en otros países las víctimas de estafas generalmente denuncian el incidente entre 10 y 15 minutos después del incidente. Esto hace que su sistema antiestafa sea mucho más efectivo, por lo que enfatizó la importancia de la alfabetización digital y la educación financiera para que las personas estén más alerta y no duden en denunciar cuando sean víctimas de un fraude.