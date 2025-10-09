El jefe de OJK garantiza que la industria de servicios financieros de RI se mantenga estable y preste atención a los indicadores

Jacarta – Presidente de la Junta de Comisionados de la Autoridad de Servicios Financieros (FSA), Mahendra Siregar informó que la condición del sector de servicios financieros de Indonesia aún se mantenía establerespaldado por las condiciones económicas globales que también se observa que están mejorando.

Así lo transmitió en una teleconferencia de prensa resultante de la Reunión Mensual de la Junta de Comisionados (RDKB) Septiembre 2025, que fue celebrada por OJK el 1 de octubre de 2025.

Mahendra dijo que las condiciones económicas globales están mejorando cada vez más, una de las cuales se puede ver en la OCDE, que revisó el crecimiento económico global para que sea más fuerte de lo estimado anteriormente a principios de año.

«Mientras tanto, la guerra comercial y las tensiones geopolíticas también están en una tendencia a la baja, aunque existe la posibilidad de que vuelvan a estallar», dijo Mahendra en la teleconferencia de RDKB de septiembre de 2025, el jueves 9 de octubre de 2025.

Presidente de la junta directiva de OJK, Mahendra Siregar.

También informó sobre el seguimiento que realiza el OJK de la actual situación mundial. Mahendra dijo que el desempeño económico de Estados Unidos (EE.UU.) fue relativamente estable con un crecimiento del PIB relativamente alto, a pesar de que el mercado laboral era débil y la inflación seguía siendo persistente.

Aparte de eso, en septiembre de 2025 también se llevó a cabo el inicio del ciclo de reducción de la Tasa de Fondos Federales (FFR), que cayó 25 puntos básicos (pb) y se espera que continúe.

Mientras monitoreaba a China, Mahendra dijo que la moderación aún continúa con la publicación de varios indicadores principales, tanto del lado de la demanda como de la oferta, que estaban por debajo de las expectativas del mercado. Mientras tanto, en Europa, se observó que los indicadores económicos estaban estancados en varios países.

«Estos acontecimientos también respaldan el riesgo para los inversores globales, por lo que el mercado bursátil mundial tiende a fortalecerse», afirmó Mahendra.

Mientras tanto, en cuanto a las condiciones internas, el jefe de OJK aseguró que el desempeño de la economía nacional se mantuvo con el índice de gerentes de compras (PMI) del sector manufacturero en la zona de expansión y el superávit de la balanza comercial registrado como creciente.

«Sin embargo, hay que señalar que aún es necesario fomentar el desarrollo de la demanda interna, en consonancia con la moderación de la inflación, el índice de confianza del consumidor y el nivel de las ventas minoristas, de cemento y de vehículos», afirmó.