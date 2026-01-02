El jefe de OJK dice que la contribución del mercado de capitales de RI en 2025 alcanzará el 72 por ciento del PIB

Jacarta – Presidente de la Junta de Comisionados de la Autoridad de Servicios Financieros (FSA), Mahendra Siregar confirmado, indicador actuación mercado El capital indonesio a lo largo de 2025 ha registrado buenos resultados.

Según él, esto se puede ver, entre otras cosas, en el cierre de la jornada del 30 de diciembre de 2025, donde el JCI se situó en el nivel de 8.646,94 o aumentó un 22,13 por ciento a lo largo de 2025.

«Donde una serie de indicadores de desempeño del mercado de capitales de Indonesia han mostrado un buen crecimiento y están en línea con el desempeño de la economía nacional», dijo Mahendra en la apertura de las operaciones del primer día de la Bolsa de Valores de Indonesia 2026, que se celebró en el IDX Main Hall, Yakarta, el viernes 2 de enero de 2026.

Sin embargo, Mahendra informó sobre una serie de notas que sugieren que todavía hay margen de mejora. Entre otras cosas, se registró que el índice LQ45 creció solo un 2,41 por ciento a lo largo de 2025, o aún muy por debajo del aumento del IHSG.

Otra nota según Mahendra es sobre la contribución del mercado. existencias al producto interno bruto registrado, también conocido como PIB naik muy significativo del 56 por ciento a finales de 2024 al 72 por ciento a finales de 2025.

Sin embargo, Mahendra destacó que este importante aumento aún estaba por debajo del de otros países de la región. Por ejemplo, India aumentó un 141 por ciento, Tailandia aumentó un 101 por ciento y Malasia aumentó un 97 por ciento de su respectivo PIB.

«Esto significa que todavía hay un mayor potencial de desarrollo en el futuro», afirmó Mahendra.

Sin embargo, por otro lado, continuó Mahendra, todavía hay un aumento bastante bueno en la proporción de inversores minoristas, que se registró que aumentó del 38 por ciento a finales de 2024 al 50 por ciento a finales de 2025.

Respecto a este logro, Mahendra admitió que esta proporción era bastante grande en comparación con otros países, que parecían depender más de inversores institucionales tanto dentro como fuera del país.

«Esto significa que esto aumenta aún más la urgencia de fortalecer los aspectos de protección, incluida la protección de los inversores minoristas de posibles prácticas de fritura de acciones, transacciones injustas y otras formas de posible manipulación», dijo.