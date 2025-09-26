El jefe de negocios internacional de Paramount, Pam Kaufman, sale de Studio

Pam Kaufmanla cabeza de SupremoEl negocio internacional y un veterano de estudio desde hace mucho tiempo, se va de la compañía después de casi 30 años, Variedad entiende.

Según las fuentes, Kaufman se alejará de su puesto actual como presidente y CEO de los mercados internacionales, productos y experiencias globales de consumo, un papel que la vio responsable de impulsar el crecimiento del negocio internacional de Paramount en seis continentes, incluidas las redes de transmisión y cable, la transmisión y los estudios.

Kaufman se unió a Nickelodeon en 1997, convirtiéndose en su primer CMO y ayudando a lanzar y desarrollar franquicias de mil millones de dólares, incluidas las cuadradas de Bob Esponja, las tortugas ninja mutantes adolescentes, JoJo Siwa y la patrulla de las Paw. Ese éxito allanó el camino para que ella liderara la primera división global de productos de consumo global de Paramount a partir de 2018 y abarcara toda la cartera, incluidas Nickelodeon, MTV, Comedy Central y Paramount Pictures.

En 2021, Kaufman fue nombrada presidenta de productos y experiencias globales de consumo, un papel en el que supervisó el desarrollo mundial de productos y negocios, marketing, planificación de franquicias, estrategia creativa, ventas minoristas e ideas para el consumidor para todas las marcas en la cartera. Un año después, su papel se amplió nuevamente para incluir la supervisión del negocio internacional de la compañía, a través de la transmisión, el cable y más.

En una nota al personal visto por Variedad Titulado «He tenido el limo de mi vida», Kaufman dijo que había sido el «honor de toda una vida» trabajando en Paramount.

«Juntos, construimos franquicias de mil millones de dólares. Convirtimos una esponja de mar amarillo en un ícono global. Adquirimos y reavivamos la franquicia de tortugas ninja mutantes adolescentes, convirtió a Emily en la marca de estilo de vida imprescindible en París, y construimos una patrulla de la pata en una marca de preescolar superior», escribió. «Llegamos a las pistas de moda con diseñadores de Stella McCartney a Gucci, y nos quedamos en el Zeitgeist con colaboraciones que se agotaron en minutos, desde Crocs hasta Supreme. Nuestro negocio de juegos permitió a los fanáticos crear sus propias aventuras como con el Increíble Comando de Star Trek Fleet, con 20 millones de descargas y contadas. Boulevard.;

Fuera de Paramount, Kaufman sirve en los tableros de Lindblad Expeditions, Stella McCartney y la Fundación Rock & Roll Hall of Fame.

El departamento de Kaufman se produce en medio de varios ejecutivos senior que dejan Paramount a raíz de la adquisición de Skydance. A principios de este mes, se anunció que el presidente de marketing global y distribución, Marc Weinstock, estaba saliendo de la compañía, después de los talones de los co-CEOS Globales Chris McCarthy y Brian Robbins, el ejecutivo de comunicaciones desde hace mucho tiempo, David Bittler, el director de licencias de contenido Dan Cohen, presidenta de Comms, Liza Burnett Fefferman y CEO de Paramount Streaming Tom Ryan.

«Estoy emocionado de ver lo que David Ellison, Jeff Shell y el nuevo equipo de liderazgo han planeado para el futuro. Mientras consulto hasta fin de año, me voy con un inmenso orgullo de lo que hemos construido y la confianza en lo que está por delante», concluyó Kaufman. «Siempre estaré apoyando a Paramount, y definitivamente seré el primero en la línea de la experiencia de Top Gun Las Vegas».