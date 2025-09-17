El jefe de MNS, Raj Thackeray, rinde homenaje al abuelo Prabodhankar Thackeray







Maharashtra Navnirman Sena El jefe Raj Thackeray rindió el miércoles un sincero homenaje a su abuelo, Prabodhankar Thackeray, en su aniversario de nacimiento. Prabodhankar Thackeray fue un reformador social destacado que trabajó para el bienestar de la sociedad.

Mientras publicaba en la plataforma de redes sociales X, Raj Thackeray recordó la lucha intrépida de su abuelo Prabodhankar contra el conservadurismo y su inmensa contribución a la reforma social y el movimiento Samyukta Maharashtra.

El jefe de MNS, Raj Thackeray, mientras publicaba en la plataforma de redes sociales X, escribió: “Hoy es el aniversario de nacimiento de nuestro abuelo Prabodhankar Thackeray. Nuestro abuelo luchó contra los conservadores con tres armas: oratoria, escritura y acción directa. Nuestro abuelo fue inspirado por la literatura de la literatura de Mahatma jyotiba. Esto es lo que hizo lo que hizo una figura social en la que solo su abuela, y después, y después de nuestra gran reforma, y ​​después, y solo nuestra gran reforma, y ​​después, y solo nuestra gran reforma, y ​​solo nuestra gran reforma, y ​​solo la literatura, y solo la literatura, y solo la literatura, y solo la literatura, y solo la mierda, y solo la reforma, y ​​solo la reforma, y ​​solo la reforma, y ​​solo la reforma, y ​​solo la reforma, y ​​solo la reforma, y ​​no se hace la literatura. Fundación del trabajo social, pero también aplastó a los que interfirieron en él «.

Raj Thackeray señaló además que los escritos e ideas reformistas de Prabodhankar no solo sentaban las bases del trabajo social progresivo, sino que también se opusieron fuertemente a las fuerzas regresivas de la época.

Publicación en x, Raj Thackeray Dijo: «Hoy, cuando tenemos que decirle a los escritores y artistas que tomen una posición sobre un problema grave, entonces nuestro abuelo, que tomó una posición clara sobre la reforma social y creó una inmensa literatura y llevó a todos los conservadores que acudieron a su rescate, no puede ser alabado lo suficiente».

Destacando el papel inigualable de Prabodhankar Thackeray en el movimiento Samyukta Maharashtra, Raj Thackeray dijo además que su abuelo mantuvo a un lado las diferencias políticas e ideológicas para unificar las voces para la creación de Maharashtra.

Mientras señala hacia el libro seminal de Prabodhankar Thackeray Devachana Dharma Ki Dharmachi Deole, observando que si estuviera vivo hoy, se habría opuesto firmemente a la burla de la religión que se ha hecho hoy.

Thackeray dijo: «El abuelo tiene un libro llamado` Devachana dharma ki dharmachi Deole` … «Si el abuelo estuviera vivo hoy hoy, viendo los esfuerzos que se hicieron para capturar a Dios en el nombre de la religión, en nombre de los festivales, y para encajarlo en el marco de las ambiciones económicas, habría atacado el sistema que comercializa la religión y atiende un ojo ojo a los ojos a los ojos a la vista». «.». «.». «.». «.». «.». «.». «.». «.»

El jefe de Maharashtra Navnirman Sena, mientras concluyó su publicación en la plataforma de redes sociales X, escribió además que «pero todos nosotros en la familia Thackeray obtuvimos identidad, fuerza y ​​claridad de pensamiento simplemente debido a nuestro abuelo».

Mientras tanto, Maharashtra CM Devendra Fadnavis Según la publicación en las redes sociales en X, también ofreció tributos florales al gran reformador social y líder prominente del movimiento Samyukta Maharashtra, Keshav Sitaram Thackeray, conocido como Prabodhankar Thackeray, en su aniversario de nacimiento en Chhatrapati Sambhajinagar el 17 de septiembre.





