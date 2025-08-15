El jefe de minería de circón ilegal en el centro de Kalimantan es sospechoso, Bareskrim dijo que los perpetradores podrían ser detenidos después de ser examinados

Yakarta, Viva – La Agencia de Investigación Penal de la Policía Nacional determinó al director de PT Karya Lisbeth, Marcel SUNYOTO, como sospechar presunto caso minero ilegal Excavación de circón en la región Kalimantano Medio.

Leer también: Entonces, el sospechoso, director gerente, Sritex Iwan Lukminto, debe seguir la orden en el escándalo de crédito



La determinación del estado del sospechoso se llevó a cabo después del título del caso el miércoles 6 de agosto de 2025. Esto fue justificado por cierto director de delitos. Policía de investigación criminalBrigadier General Nunung Syaifuddin.

«Ha sido nombrado sospechoso», dijo el general Dirtipidter Bareskrim Polri Brigadier Nunung Syaifuddin cuando se confirmó el viernes 15 de agosto de 2025.

Leer también: El jefe de Sritex, Iwan Kurniawan, sospecha oficialmente, inmediatamente detenido por AGO





General de brigada Nunung Foto : Viva.co.id/foe Peace Simbolon

Nunung reveló que su partido había llamado a Marcel a ser examinado en la capacidad del sospechoso hoy. La persona en cuestión todavía está siendo examinada intensamente por el investigador. En cuanto al examen, la policía dijo que no era imposible que la víctima pudiera ser detenida.

Leer también: El ministro Agus filtró el último puesto del sospechoso de petróleo de Riza Chalid



«Puede ser detenido, no necesariamente. Si es cooperativo, ¿qué estás haciendo?», Dijo nuevamente.

Anteriormente se informó, la Dirección de Cierta Ley Penal (Dirtipidter) de la Policía de Investigación Penal estaba investigando el supuesto caso minero ilegal de excavación de circón en la región central de Kalimantan. Este caso ahora ha aumentado a la etapa de investigación y conduce al mineral PT Karya Res Lisbeth.

«Si bien había una persona en nombre de Marcel SUNYOTO, directora de PT Karya Lisbeth», dijo el director de cierta Ley de Investigación Criminal de la Policía, General de Brigada Nunung Syaifuddin, cuando se confirmó, el lunes 4 de agosto de 2025.

Para tener en cuenta, el caso minero ilegal se reveló después de la circulación de la carta de cancelación para la aprobación del plan de trabajo y el presupuesto de costos (RKAB) de la etapa de operación de producción propiedad de PT Karya Lisbeth. La carta fue emitida por el Departamento de Recursos Energéticos y Minerales (ESDM) de la provincia central de Kalimantan.

La cancelación se lleva a cabo en función de los resultados de las evaluaciones y el monitoreo de ciertas actividades mineras minerales no metales, a saber, el material de excavación de circón. Fuertes sospechas, las actividades mineras llevadas a cabo por la Compañía no están de acuerdo con las disposiciones y tienen lugar sin legalidad completa.

Ahora, los investigadores de Bareskrim están coordinando con varios expertos para fortalecer la construcción del caso antes de la determinación del sospechoso.