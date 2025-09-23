El jefe de Microsoft, el miedo a su compañía destruida por AI

Yakarta, Viva – Inteligencia artificial (inteligencia artificial/AI) es ahora el eje principal de la empresa de tecnología global. Gigante como Google, Meta, hasta Microsofttratando de asegurar su posición para no ser erosionado por los tiempos cambiantes.

Sin embargo, detrás de las grandes oportunidades ofrecidas por la IA, existen serias amenazas que pueden cambiar el mapa industrial. Microsoft, una de las compañías de tecnología más grandes del mundo, se enfrenta actualmente a múltiples presiones.

Además de tener que superar a los empleados morales que disminuyeron como resultado DespidoLa compañía también está lidiando con la apretada competencia de la IA. Más, Director ejecutivo Satya Nadella admitió abiertamente que estaba perseguida por los riesgos de IA para destruir la compañía que lideraba.

Él dijo que la moral entre los empleados de Microsoft ahora ha caído dramáticamente, ya que las ondas de despidos tienen un impacto en miles de personas. Muchos empleados afirman vivir con temor a ser despedidos o reemplazados por AI, junto con el creciente compromiso de que Microsoft adopte la tecnología.

En la reunión interna especial de los empleados, Satya Nadella admitió que estaba «atormentado» por la historia de Digital Equipment Corporation, una compañía informática a principios de la década de 1970 que rápidamente se volvió obsoleta debido a que IBM cometió un gran error estratégico.

«Todo lo que podríamos amar durante 40 años puede no tener sentido», dijo a los empleados en la reunión, como se cita de FuturismoMartes 23 de septiembre de 2025.

«Nosotros, como empresa, nosotros, como líderes, solo seremos realmente valiosos en el futuro si construimos lo que es secular en términos de expectativas, en lugar de enamorarnos de lo que hemos construido en el pasado», explicó.

Por otro lado, la presión sobre Microsoft para transformarse en la era de la IA es aún mayor. El mes pasado, el multimillonario Elon Musk anunció su último proyecto de IA llamado «Macrohard», una sátira directa dirigida al gigante de la tecnología.

«En principio, teniendo en cuenta que las compañías de software como Microsoft no producen hardware físico, debería ser posible imitarlo con IA», dijo Musk.

Aunque todavía debe verse cómo los esfuerzos exitosos de Musk para imitar productos de Microsoft, como Office Suite con IA, Nadella enfatizó que está listo para lanzar el producto si un día queda desactualizado.

Por ahora, Microsoft sigue comprometido con el desarrollo de IA. A principios de este año, la compañía anunció planes para asignar fondos de US $ 80 mil millones o equivalente a RP1,312 billones para apoyar los centros de datos de IA.

Esta cantidad es mucho mayor que la emitida por Google y Meta. Sin embargo, las relaciones de Microsoft con la apertura agregan complejidad.

Openi quiere convertirse en una empresa con fines de lucro, y requiere más capacidad informática que Microsoft. Esto suprime la relación de asociación por valor de miles de millones de dólares.

La semana pasada, las dos compañías firmaron un «memorando no vinculante de entendimiento», al tiempo que afirmaron que trabajaron activamente para completar el acuerdo contractual en el acuerdo final.

Ahora, Microsoft está en una encrucijada, que está tratando de establecerse en el panorama tecnológico que cambia rápidamente, además de enfrentar amenazas desde dentro y fuera de la empresa.