El jefe de Mecimapro, sospechoso de malversación de conciertos de TWICE, puede ser liberado esta semana, el motivo es…

Jacarta – La policía confirmó el expediente de la directora de PT Melani Citra Permata o Mecimapro, Fransiska Dwi Melani, sobre la presunta malversación de fondos de los inversores de conciertos de K-Pop. DOS VECES en Yakarta, ha sido completado y devuelto a Fiscalía para realizar más investigaciones.

Según el jefe de relaciones públicas de la policía de Metro Jaya, el comisario de policía Budi Hermanto, se cumplieron todas las instrucciones de la Fiscalía y los expedientes fueron devueltos ayer. Desafortunadamente, punto detención sospechar ha alcanzado el límite máximo y no puede ampliarse más.

«Si para el viernes el expediente del caso no ha sido declarado completo (P-21) por la Fiscalía, entonces el sospechoso será retraso en la detención (no detenido) con la obligación de presentarse todos los lunes y jueves», dijo el martes 4 de noviembre de 2025.

Jefe de policía de la ciudad de Malang, comisionado Budi Hermanto

Sin embargo, es seguro que el proceso de investigación y traslado del expediente continuará hasta que la Fiscalía determine el expediente completo. Si se lleva a cabo una suspensión de la detención, se prohibirá temporalmente al sospechoso salir del país.

«Para el estatus, cuando el tiempo de detención termina, el estatus sigue siendo el de sospechoso», dijo.

Anteriormente se informó que la directora de PT Melani Citra Permata o Mecimapro, Fransiska Dwi Melani, era sospechosa de presunta malversación de fondos de inversores en el concierto de TWICE K-Pop en Yakarta.

La mujer, conocida como promotora de varios grandes conciertos, fue detenida por la policía de Metro Jaya, después de que los investigadores encontraran pruebas contundentes relacionadas con informes de PT Media Inspirasi Bangsa (MIB) como inversor del evento.

El jefe de la Subdivisión de Información Pública para Relaciones Públicas de la policía de Metro Jaya, el comisionado adjunto de policía, Reonald Simanjuntak, confirmó que Melani ya ha sido detenida oficialmente.

«Para el interesado que ha sido detenido, eso significa que es sospechoso», dijo Ronald cuando fue confirmado, el jueves 30 de octubre de 2025.

Después de una mayor investigación, este caso comenzó con la cooperación en la organización del concierto de TWICE en Yakarta el 23 de diciembre de 2023. Sin embargo, se sospecha que los fondos de inversión distribuidos no se utilizaron adecuadamente.

Después del fracaso de los esfuerzos de paz, el MIB envió una citación exigiendo el reembolso y la cancelación del acuerdo de financiación. Sin embargo, Mecimapro también ignoró este paso.

Sin querer alargar las cosas, MIB finalmente lo informó a Polda Metro Jaya el 10 de enero de 2025, a través del informe policial número LP/B/187/I/2025/SPKT/POLDA METRO JAYA.