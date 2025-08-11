El jefe de LAN afirma que el liderazgo colaborativo apoya la transformación económica

Yakarta, Viva – Director del Instituto de Administración del Estado, afirmado Muhammad Taufiq, la burocracia es como un gran motor de barco, que conduce hacia Gold Indonesia. Por supuesto, la velocidad requiere que el patrón como líder visionario y los barcos de Pungga que son capaces y capaces de colaborar.

Según él, sin características liderazgo Lo que está calificado, por supuesto, el barco se reducirá en medio de la condición de la burocracia indonesia que tiene varios desafíos.

Esto fue enfatizado, DEA en la apertura de la cooperación LAN LAN LAND de LANDERACIÓN LEVILLA I NIVEL I con la Fundación Tanoto, en el Salón del Prof. Agus Dwiyanto, hoy.

Dijo, muchos programas laborales y gubernamentales que requieren colaboración y coordinación cruzada entre el gobierno y el sector privado (sector privado). Para que pueda producir políticas adaptativas, inclusivas e impacto.

Por lo tanto, según Taufiq, esta capacitación es un lugar para perfeccionar y hacer transformación Servicios que se refieren al tema nacional de la Cívica. A saber, el desarrollo de la capacidad de liderazgo burocrático en el apoyo a ASTA CITA para realizar una indonesia avanzada.

«Este tema se traduce en el tema del lote, además de ser un hilo común en la preparación de la agenda de aprendizaje, la evaluación comparativa, los informes de políticas, el cambio del proyecto. Todos están dirigidos a apoyar a los ODS, la transformación de la gobernanza y EconomíaLa gobernanza y la supremacía de la ley hacia Indonesia avanzaron «, se citó a Taufiq a partir de su declaración, lunes 11 de agosto de 2025.



Edificio del Instituto de Administración Estatal de Indonesia

«Esto ciertamente se refiere a la dirección del presidente en Asta Cita», agregó.

Explicó que esta capacitación de liderazgo fue una capacitación superior que se había llevado a cabo y hasta que 2024 había producido 530 ex alumnos superiores y se convirtió en líder en varios campos. Con los problemas burocráticos cada vez más complejos que deben sobrevivir en medio de los avances tecnológicos, la capacitación prioriza el uso de la tecnología con un enfoque aprendizaje mezclado.

«Al darse cuenta de los ideales del avanzado de Indonesia, por supuesto, se necesita una colaboración intersectorial, que en este caso se lleva a cabo, donde LAN está de la mano con la Fundación Tanoto para llevar a cabo la capacitación». dijo.

Mientras tanto, el jefe del país de la Fundación Tanoto, Inge Sanitasia Kusuma, explicó que Tanoto siempre estaba listo para asistir a Indonesia para avanzar en la educación. Actualmente, Indonesia se está moviendo hacia los países desarrollados, al apoyar ese objetivo, se necesita una economía en crecimiento, gobernanza, estado de derecho que se sinergia entre sí.

«Estas tres cosas pueden crear la base del desarrollo de recursos humanos indonesios como aspirado por el presidente Prabowo a través de Asta Cita», dijo.

Según él, la inversión en el desarrollo de recursos humanos se cumple mediante la mejora de la calidad de la educación, la salud y el fortalecimiento del liderazgo de calidad que crea la calidad de las políticas que impactan como un elemento clave del éxito de una nación.

«Entonces, en este caso, la Fundación Tanoto participó en esta capacitación porque cree que los cívicos son un medio educativo para los líderes adaptativos, transformadores, visionario e integridad», agregó.

Presente en la misma ocasión, así como la capacitación de apertura, el Ministro de Reforma Administrativa y la Reforma Burocrática (Kemenpan RB), Rini Widyantini, quien en sus comentarios explicó que los participantes de la capacitación de liderazgo eran conectores o puentes que se conectaban entre la racionalidad tecnocrática, las aspiraciones políticas y las necesidades de la comunidad.

Además, el ministro Rini enfatizó que los participantes eran candidatos para los líderes, produciendo políticas en varios sectores que deben poder desarrollar sinergia. Luego, convertirse en un iniciador cruzado, un interruptor burocrático divisor, garantizando decisiones y evidencia basadas en datos (no solo en función de la intuición), así como los guardias y la responsabilidad de las políticas.

«Este papel requiere sensibilidad, integridad y altas habilidades de comunicación para alentar los cambios del trabajo de silo a la sinergia que resulta en un impacto real para la comunidad». la tapa.

En línea con Menpan RB, Ministro de Inmigración y Correccional (IMIPAS) de la República de Indonesia, dijo Agus Andrianto, esta capacitación no era solo requisitos administrativos, sino el momento de transformación de liderazgo y formación de un carácter de liderazgo orientado a la solución.

«Por lo tanto, cada participante de la capacitación debería poder diseñar e implementar un proyecto de cambio relevante y un impacto significativo para dar a luz a la innovación. Este momento es un lugar para desarrollar un espíritu de colaboración e integrado y desarrollar sensibilidad de los problemas nacionales de Stratgeis». explicado.