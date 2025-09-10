





Comisión Europea La presidenta Ursula von der Leyen, dijo el miércoles que planea buscar sanciones y una suspensión comercial parcial contra Israel por la guerra en Gaza.

La UE de 27 naciones está profundamente dividida en su enfoque de Israel y los palestinos, y no está claro si se encontrará que la mayoría respalda las sanciones y las medidas comerciales.

De la Leyen Agregó que la Comisión establecerá un grupo de donantes de Palestina el próximo mes, parte de los cuales se centrará en la futura reconstrucción de Gaza. Ella dijo que los eventos en Gaza y el sufrimiento de niños y familias han sacudido la conciencia del mundo.

La hambruna hecha por el hombre nunca puede ser un arma de guerra. Por el bien de los niños, por el bien de la humanidad. Esto debe detenerse, agregó, para aplausos en el Parlamento Europeo en su reunión en Estrasburgo, Francia.

Los comentarios de Von der Leyen llegaron el día después de que los militares de Israel advirtieron a los residentes de la ciudad de Gaza que evacuaran antes de sus planes de tomar el control de lo que retrata como la última fortaleza restante de Hamas y donde cientos de miles de personas permanecen en condiciones de hambruna.

La advertencia llegó el martes antes de una huelga israelí dirigida a los líderes de Hamas en Qatar, donde las negociaciones sobre el final de la guerra en Gaza aparecieron en un punto muerto. Las advertencias dirigidas a Gaza La ciudad es la primera que piden una evacuación completa.

La guerra en Gaza comenzó cuando los militantes liderados por Hamas secaron a 251 personas el 7 de octubre de 2023 y mataron a unas 1.200 personas, en su mayoría civiles israelíes. Cuarenta y ocho rehenes todavía se mantienen dentro de Gaza, alrededor de 20 de ellos que se cree que están vivos.

La ofensiva de represalia de Israel ha matado al menos a más de 64,000 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza, que no dice cuántos eran civiles o combatientes. Dice que alrededor de la mitad de los asesinados fueron mujeres y niños.

Grandes partes de las principales ciudades han sido completamente destruidas y alrededor del 90 por ciento de unos 2 millones Palestinos han sido desplazados

