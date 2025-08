Cindy Holland, la cabeza de transmisión entrante para el paramount-cielo fusionado, está trayendo a dos ex colegas, Jane Wiseman y Efrain Miron – con quien trabajó en Netflix y productora Sister para roles de gestión clave.

Holanda será presidente de directo a consumidor para Paramount SkydanceCuando se produce el cierre del acuerdo (el jueves esperado). Holland fue el vicepresidente de contenido original de Netflix, antes de dejar el streamer en 2020 después de 18 años. Ella se unió a la hermana en julio de 2023 como CEO globalantes de renunciar el otoño pasado para asumir un papel como Asesor principal del CEO de Skydance Media David Ellison antes del cierre esperado de la fusión Paramount.

Con Holanda subiendo a bordo, Tom Ryan, CEO de Paramount Streaming, que ha supervisado Paramount+ y Plutón TV, está dejando la compañía.

Wiseman se unirá al nuevo paramount como vicepresidente ejecutivo, jefe de origen de Paramount+, responsable de liderar el desarrollo y producción de la lista de contenido original de la plataforma. Se había unido a la hermana en 2024 como directora de la televisión estadounidense, donde supervisó la división de televisión de la compañía con un enfoque en desarrollar y producir series de guiones premium.

Antes de la hermana, estaba entre los primeros ejecutivos contratados por Holanda para construir la serie original de Netflix

Equipo en 2014. Como vicepresidente de series originales y jefe de comedia, Wiseman ayudó a lanzar series, incluidas «Ozark», «Narcos», «Dead to Me», «Russian Doll», «Master of None», «Never Have I Never», «Big Mouth», «BoJack Horseman», «The Kominsky Method» y «Grace y Frankie». Antes de Netflix, se desempeñó como SVP en Chernin Entertainment, donde supervisó el desarrollo y trabajó en «New Girl» para Fox, y anteriormente pasó seis años en NBC como vicepresidenta de comedia, donde desarrolló éxitos como «Parques y Rec» y «Comunidad».

Miron será el vicepresidente ejecutivo de New Paramount, Jefe de Estrategia de Contenido y Licencias para Direct-To-Consumer. En ese rol, supervisará la estrategia, el comercio y la valoración de Paramount+ y Plutón TV en todos los originales y contenido con licencia para los servicios de transmisión.

Al igual que Wiseman, Miron también fue contratado como uno de los primeros empleados de Netflix dedicado a los esfuerzos de programación originales de la compañía en 2012, donde trabajó como estratega y comerciante senior en la compañía durante nueve años. Miron supervisó los asuntos comerciales por varias divisiones en Netflix, incluida la unidad del Reino Unido, la serie de adultos jóvenes/familiares y el grupo general de ofertas de la compañía. Encabezó negociaciones para múltiples series originales que incluyen «The Crown» y «Wednesday».

Más recientemente, Miron fue presidente de estrategia y asuntos comerciales para la hermana. Comenzó su carrera como abogado en el Grupo de Medicias de Mábanas y A M&A, Securities and Corporate de la firma de abogados Katten Muchin Rosenman, centrándose en representar la lista de clientes de entretenimiento y medios de comunicación de la firma.

Las contrataciones de Miron y Weisman se anunciaron oficialmente el miércoles, como parte del comunicado de prensa de Skydance confirmando 10 nombramientos ejecutivos (varios de los cuales fueron reportado previamente). Esos son:

Don Granger, presidente, grupo de películas

Kevin MacLellan, Presidente, Distribución de Contenido Internacional y Global

Rebecca Mall, Presidente, Iniciativas de Cross Company, Franquicia y Marketing Corporativo

Matt Thunell, presidente, Paramount Television Studios

Kevin Creighton, EVP, Finanzas corporativas y relaciones con los inversores

Tony Driscoll, EVP, Jefe de Estrategia y Desarrollo Corporativo

Efrain Miron, EVP, Jefe de Estrategia y Licencias de Contenido, DTC

Jose Turkienicz, EVP, Jefe de Operaciones Globales

Laura Watson, EVP, comunicaciones corporativas y ejecutivas

Jane Wiseman, EVP, Jefe de Originals, DTC

Ellison, el futuro presidente y CEO de Paramount Skydance, dijo en un comunicado: «Estos nuevos miembros del equipo de alta gerencia aportan nuevas perspectivas formadas por años de experiencia en la industria, agregando una profundidad significativa, una pasión sin recolectores y un compromiso compartido de construir una compañía de medios de próxima generación.

El martes, Skydance anunció los 10 miembros de la junta designados para el nuevo Paramount Skydance Corp., incluido Sherry Lansing, ex jefe de Paramount Pictures; Safra Catz, quien se desempeñó como CEO de Larry Ellison’s Oracle desde 2014; y Gerry Cardinale, cuyo Redbird Capital Partners fue un gran patrocinador de la adquisición de Paramount.

El 24 de julio, La FCC aprobó el acuerdo de paramour del skydancelo que se espera para cerrar el jueves 7 de agosto. Dos días antes de la aprobación de la agencia, el asesor general de Skydance envió Cartas a Carr Prometiendo que Skydance instalaría un defensor del pueblo en CBS para revisar «quejas de sesgo u otras preocupaciones» y que la compañía estaba comprometida a garantizar que «la toma de decisiones editoriales de CBS refleje las variadas perspectivas ideológicas de los espectadores estadounidenses».