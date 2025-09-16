El jefe de la policía nacional se considera capaz de dañar la crisis, es hora de «limpiar» a la policía interna

Yakarta, Viva – Presidente del Foro en Jefe de Siber Indonesia Editor en Jefe (Foro de Editor Jefe de SMSI), Dar Edi Yoga, expresó su agradecimiento a Jefe de la policía nacional General Listyo sigit prabowo Para los pasos rápidos para reducir la situación de Yakarta y varias áreas después de los disturbios a fines de agosto de 2025. Según él, el éxito mostró la alerta de las autoridades para mantener la estabilidad del país.

«Polri Junto con el TNI trabaja duro para restaurar la situación, y el público puede ver los resultados. Deberíamos apreciarlo «, dijo Dar Edi Yoga, martes 16 de septiembre de 2025.

Pero recordó que la apreciación no debería hacer que la policía nacional despreguara. «El éxito de controlar los disturbios no debe cubrir la tarea más grande, limpiar la institución de las prácticas desviadas. La Policía Nacional debe atreverse a tomar medidas enérgicas contra una persona que daña el buen nombre, ya sea abuso de autoridad, juegos legales o comportamientos que estén lejos del valor de los protectores», dijo.

Jefe de la Policía Nacional General Pol. Listyo sigit prabowo

Según Dar Edi Yoga, la comunidad aún tiene grandes esperanzas para la institución de la Policía Nacional. «Las reformas internas ya no se pueden posponer. El público está esperando que los pasos concretos del jefe de la policía nacional organizaran las filas para que la policía nacional sea perpendicular, profesional, transparente y humanista. Sin eso, la confianza de la gente continuará siendo erosionada», dijo.

También consideró los desafíos que enfrentan el general Listyo desde el comienzo del cargo. «Pandemi Covid-19, conflictos en las regiones, amenazas de terrorismo, hasta que los disturbios a fines de agosto son una gran prueba. Todos fueron aprobados con éxito. Pero la prueba más difícil en realidad provino de las instituciones de fijación, que a menudo se cuestionaba la integridad», dijo Dar Edi Yoga.

El foro de editor jefe de SMSI, continuó, apoya plenamente los esfuerzos del jefe de la policía nacional para mantener la seguridad nacional al tiempo que exige un mayor coraje para llevar a cabo reformas. «El jefe de la policía nacional ha demostrado ser capaz de enfriar la atmósfera. Ahora es el momento de demostrar que la policía nacional realmente puede estar limpia y cercana a la gente», concluyó.

