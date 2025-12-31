El jefe de la Policía Nacional revisa la preparación de las zonas residenciales permanentes para las víctimas del desastre que cubren 6,5 hectáreas en Aceh Tamiang

Aceh, LARGA VIDA – El jefe de la Policía Nacional, general Listyo Sigit Prabowo, revisó la preparación del sitio con respecto al desarrollo. residencia permanente (huntap) por parte de la Policía Nacional para la población de Aceh Tamiang, que fueron víctimas de desastres naturales.

Sigit reveló que BPN había proporcionado una concesión de terreno de 6,5 hectáreas para construir viviendas permanentes para las víctimas afectadas por el desastre en Aceh Tamiang.

«Anteriormente confirmamos a BPN que nos daría 6,5 ​​hectáreas. Ojalá pueda haber un refugio, puede haber una instalación pública», dijo Sigit en Aceh Tamiang, el miércoles (31/12/2025).

El jefe de la policía nacional, Listyo Sigit, revisa la preparación de las ubicaciones residenciales permanentes en Aceh Tamiang

El propio Huntap, dijo Sigit, se construyó en base a las aspiraciones o deseos de la comunidad local. Según Sigit, se construirán al menos 200 residencias permanentes.

«Preguntamos cuántas necesidades de vivienda se necesitan, se pidió el complejo de viviendas, hay 200 personas, probablemente construiremos alrededor de 200 refugios temporales para que la gente pueda ocuparlos inmediatamente», dijo Sigit.

Sigit enfatizó que la Policía Nacional seguirá comprometida a brindar el mejor servicio a las víctimas de desastres naturales en Sumatra. Por lo tanto, la Policía Nacional ejecutará inmediatamente la construcción residencial una vez finalizado el proceso de concesión.

«La construcción se llevará a cabo lo antes posible, después de la subvención, tan pronto como nos entreguen la subvención comenzaremos de inmediato. Cuanto antes, mejor», concluyó Sigit.