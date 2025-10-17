El jefe de la Policía Nacional revela sin rodeos el motivo del cambio de nomenclatura del jefe del SPKT a Pamapta

Semarang, VIVA – Jefe de la Policía Nacional El general de policía Listyo Sigit Prabowo inauguró 35 centros Servicio Policía Integrada (SPKT) en las filas de la Policía Regional java central.

Este paso también marca un cambio en la nomenclatura del puesto de Jefe de Unidad SPKT a Pamapta, como parte de los esfuerzos para modernizar los servicios públicos dentro del Cuerpo Bhayangkara.

El Jefe de la Policía Nacional enfatizó que estos cambios no son sólo administrativos, sino que forman parte del gran compromiso de la Policía Nacional de brindar servicios rápidos, transparentes y receptivos a las necesidades. público.

«SPKT es la primera unidad de servicio que interactúa directamente con la comunidad. Por lo tanto, debe poder brindar un servicio excelente y profesional», dijo Sigit, el viernes 17 de octubre de 2025.

Jefe de la Policía Nacional, general Listyo Sigit Prabowo

Sigit explicó que se espera que la inauguración de estos 35 SPKT fortalezca el papel de la Policía Regional de Java Central en la prestación de servicios desde la recepción de informes, quejas públicas hasta el seguimiento del manejo inicial de los casos.

«Las instalaciones y recursos disponibles deben utilizarse plenamente para proporcionar servicios rápidos y transparentes», afirmó.

A la inauguración también asistieron el jefe de policía de Java Central, los principales funcionarios de la Jefatura de Policía, los jefes de policía de Forkopimda y los líderes de la comunidad local. Según el Jefe de la Policía Nacional, esta transformación es parte del espíritu de la Policía Nacional de continuar mejorando y generando confianza pública a través de la innovación de servicios modernos.

«Nuestro compromiso es claro, acercarnos a la comunidad, acelerar la respuesta del servicio y crear una Policía profesional, moderna y confiable para el público», dijo Sigit.