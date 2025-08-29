El jefe de la policía nacional prometió casos de Ojol asesinados por Rantis Brimob Runped

Yakarta, Viva – Jefe de la policía nacional El general de la policía, Listyo Sigit Prabowo, afirmó que su partido resolvería uno por un problema relacionado con la muerte del taxista de la motocicleta en línea affan Kurniawan después de ser aplastado por un automóvil Rantis Brote.

«Sí, luego cerraremos, lo que claramente manejamos a todos. Esperemos que todo se pueda manejar bien», dijo, el viernes 29 de agosto de 2025.

Jefe de la Policía Nacional a RSCM ver el OJOL de la víctima dirigida directamente por Rantis Brimob

El ex jefe de policía de Banten enfatizó que el caso no se detuvo en una disculpa. Prometió realizar una evaluación exhaustiva mientras daba sanciones a los miembros que fueron probados culpables.

«Creo que el proceso siempre estará allí, claramente continuaremos haciendo evaluación», dijo.

A tener en cuenta el controlador ojol Las iniciales affan Kurniawan, murieron después de ser golpeado y luego atropellado por Rantis Brimob. Sucedió durante la manifestación en el DPR el jueves 28 de agosto de 2025, lo que condujo al caos.

Hasta ahora hay un total de siete miembros de Brimob asegurados. Todavía se están examinando intensamente porque están en el mortal rantis. La séptima identidad es Kompol C, Aibda M, Bripka R, Brigadier D, Bribda M, Baraka Y y Baraka D.