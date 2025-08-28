El jefe de la policía nacional llegó a RSCM temprano en la mañana, disculpándose directamente a la familia Ojol que fue asesinada por Rantis Brimob

Yakarta, Viva – Jefe de la policía nacional General de la policía Listyo sigit prabowo Visitó el Hospital Cipto Mangunkusumo (RSCM), Senado, Central Yakarta, ver de primera mano la condición de un taxista de motocicleta en línea con las iniciales AK (22) que fue asesinado por el automóvil fue aplastado por un automóvil Rantis Brote.

Leer también: La apelación del Jefe de Policía de Metro Jaya fue ignorado por sus miembros, incluso Lindas Ojol hasta la muerte



Sigit conoció a los miembros de la familia de la víctima allí. Llegó alrededor de 00.50 Wib por la mañana. El ex jefe de la agencia de investigación penal de la policía se reunió con la familia AK allí, expresó sus condolencias y preguntó Lo siento.

No solo ver a AK, el hombre que también se desempeñó como jefe de policía de Banten fue a otra víctima que fue tratada allí. Afirmó haber coordinado para el entierro de la víctima.

Leer también: Filas de artistas que están furiosos con el incidente de Rantis Brimob Lindas Driver Ojol: ¡Investigue completo!



«Expreso mis condolencias y tristeza y me disculpo de nuestra institución», dijo, viernes 29 de agosto de 2025.



Barcuda Captura de pantalla Lindas Men usa chaquetas Ojol.

Leer también: ¡Reveló! Identidad de 7 Brimob en Barracuda Death Lindas Ojol hasta la muerte, hay un rango de Kompol



El ex jefe de policía de Banten enfatizó que seguiría a fondo este incidente. También se disculpó con la familia Ojol y con la comunidad por el incidente.

«Seguiremos los eventos que ocurrieron», dijo nuevamente.

Para tener en cuenta, el conductor de OJOL con las iniciales AK (22) fue asesinado después de ser golpeado y luego atropellado por Rantis Brimob Car. Sucedió durante la manifestación en el DPR el jueves 28 de agosto de 2025, lo que condujo al caos.

Hasta ahora hay un total de siete miembros de Brimob asegurados. Todavía se están examinando intensamente porque están en el mortal rantis. La séptima identidad es Kompol C, Aibda M, Bripka R, Brigadier D, Bribda M, Baraka Y y Baraka D.