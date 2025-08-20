El jefe de la policía nacional llamó a la policía nacional ya construyó 458 sppg

SidoarjoVIVA – Jefe de la policía nacional General de la policía Listyo sigit prabowo asistió a innovador 13 Unidad de servicio de cumplimiento nutricional (Sppg) Policía regional de Java East, miércoles 20 de agosto de 2025. Se dice que la instalación proporciona beneficios directos para más de 3 mil personas.

En la ocasión, el jefe de la policía nacional también inauguró la cocina nutritiva de comedor (MBG) gratuita en la policía de Sidoarjo, que se afirmaba que podía absorber a 50 trabajadores.

«En este día hemos inaugurado el SPPG de la Policía de Sidoarjo, que beneficiará a 3,405 personas y absorbe a 50 personas», dijo Sigit.

Jefe de la Policía Nacional General Policía Listyo Sigit Prabowo

Según el registro de la Policía Nacional, hasta ahora se han extendido 458 sppg en Indonesia. De ese número, se estima que los beneficiarios llegaron a 1,59 millones de personas y el empleo creó alrededor de 22,850 personas.

«Desde el SPPG, hay 49 SPPG que han estado operativos, 20 SPPG todavía se encuentra en la etapa de preparación operativa, 366 SPPG en la etapa de desarrollo, 13 SPPG acaba de llevarse a cabo innovadoras y otros 10 SPPG se realizarán innovadoras en el sur de Kalimantan», dijo.

Además, el jefe de la policía nacional también revisó el Movimiento de Alimentos Cheap (GPM) en poder de la policía de Sidoarjo. Este programa es el apoyo de la Policía Nacional para Bulog en el mantenimiento de los suministros y los precios de los alimentos.

Del 6 al 19 de agosto de 2025, la Policía Nacional registró que ya había 15.419 puntos de GPM en 36 Polda y una sede de la policía. La estabilización total del arroz de los precios de la oferta y los precios de los alimentos (SPHP) distribuidos alcanzó las 21.391 toneladas.

«En la Policía Regional de Java Oriental, el movimiento de comida barata se llevó a cabo en 2.994 puntos con una distribución total del arroz SPHP de 3,438 toneladas», dijo nuevamente.