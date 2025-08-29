El jefe de la policía nacional Listyo Sigit se disculpó por Brimob Lindas Ojol, Nicholas Saputra: renuncia, señor!

VIVA – Actor Nicholas saputra Participó en destacar el problema que se estaba calentando entre la comunidad y la policía. A través de tuiteo en su cuenta personal X, Nicholas Saputra no dudó en volver a compartir una publicación que contenía una disculpa de Jefe de la policía nacional General Listyo sigit prabowo Por la muerte de un taxista de motocicleta en línea (OJOL) llamado Affan Kurniawan debido a que un vehículo táctico (Rantis) aplastado por un vehículo táctico (Rantis) Brote.

En lugar de responder con gracia, Nicholas Saputra realmente solicitó que Listyo Sigit renunciara a su puesto como jefe de policía nacional.

«Toma de vuelta, señor», escribió Crevemente, citado el viernes 29 de agosto de 2025.

Aunque se disculpó abiertamente al público y a la familia Affan Kurniawan, el público también instó a la existencia de una acción decisiva y responsable de la policía por la respuesta al incidente.

Para obtener información, Affan Kurniawan, un taxista de motocicletas en línea de 21 años, fue asesinado trágicamente después de ser aplastado por los vehículos tácticos de Brimob (Rantis) en Pejompongan, Central Yakarta, el jueves por la noche, 28 de agosto de 2025.

El incidente ocurrió durante las secuelas de la demostración en el edificio del Parlamento. Affan, que no era un participante de manifestación, sino que estaba entregando órdenes de alimentos, fue golpeado por un Brimob Rantis a toda velocidad para disolver las masas.

Affan murió en el Hospital Cipto Mangunkusumo (RSCM) unas horas más tarde. Es conocido como la columna vertebral de la familia, vive en una casa simple alquilada en Menteng y abandonó la escuela desde la escuela vocacional debido a limitaciones económicas.

El general de la policía nacional, el general Listyo Sigit Prabowo, transmitió una disculpa por el incidente el viernes 29 de agosto de 2025, mientras visitaba a la familia Affan en RSCM.

Lamentó este incidente, expresó sus condolencias y prometió investigar el caso de manera transparente a través de la división Polri ProPam. Siete miembros de Brimob en Rantis han sido asegurados y examinados, con el jefe del inspector General de ProPam, Abdul Karim, asegurando violaciones del Código de Ética. El jefe de la policía nacional también está comprometido a ayudar a las necesidades de la familia, incluidos los funerales.

El Inspector General del Jefe de Policía de Metro Jaya, Asep Edi Suheri, también se disculpó y garantiza el costo de los hospitales y los funerales. Este incidente desencadenó una ira pública y el llamado a la evaluación de la SOP de manifestaciones de seguridad.