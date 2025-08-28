El jefe de la policía nacional levantó la voz sobre Ojol fue aplastado por Barracuda: me disculpo lo más profundo posible

Yakarta, Viva – Jefe de la policía nacional General de la policía Listyo sigit prabowo Levanta la voz relacionada con la tragedia Ojek en línea (ojol) que se dice que es víctima de ser atropellado por el auto Barracuda Brimob cuando manifestación En el parlamento indonesio, que condujo al caos.

En su declaración, Listyo transmitió una profunda disculpa por el incidente. Afirmó que su partido estaba buscando el paradero de la víctima mientras aseguraba el manejo de las filas internas.

«Lamento los eventos que ocurrieron y se disculpan profundamente. En este momento, estamos buscando el paradero de la víctima, y ​​pido que ProPam haga más manejo. Una vez más nos disculpamos profusamente por las víctimas y toda la familia y también a toda la familia extendida de Ojol», dijo, jueves 28 de agosto, 2025.



Barcuda Captura de pantalla Lindas Men usa chaquetas Ojol.

Mantam, jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la Policía Nacional, agregó que había pedido al Jefe de Policía de Metro Jaya, el jefe de la División Propam Polri, al equipo de Pusdokkes para que bajara directamente para manejar este caso.

«Hasta ahora le pedimos al jefe de policía regional, Kadiv ProPam, y al equipo de Pusdokkes que encuentren el paradero de las víctimas», dijo.

Anteriormente informó, se dijo que Viral en las Noticias de las Redes Sociales de las Noticias de Motorcycle Taxi Online fue golpeada hasta que un automóvil Barracuda Brimob.

Uno de ellos fue publicado por la cuenta X @Nchupakabr50581. El hombre en la chaqueta de Ojol fue aplastado durante la manifestación en el parlamento indonesio que condujo al caos. Todavía no se sabe si el destino del hombre murió o no.

«Ojol fue golpeado por un automóvil Brimob», como se cita de la cuenta, jueves 28 de agosto de 2025.

Según el video recibido, el incidente comenzó cuando el automóvil táctico quería dispersar las masas caóticas y chocarse con las autoridades. El auto dividió la masa de la masa para dispersarlos.

Fue entonces cuando había un hombre en la chaqueta de Ojol golpeado. El auto se detuvo por un momento. Sin embargo, entonces el hombre parecía ser aplastado. Al ver esto, las masas que inicialmente se escaparon tenían miedo de ser perseguidos en lugar de perseguir el automóvil y dañarlo.