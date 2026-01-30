El Jefe de la Policía Nacional inaugura una serie de cuarteles generales de la UPJ y jefes de policía regionales; el Inspector General Johnny Isir se convierte oficialmente en portavoz de la Policía Nacional

Jacarta – Jefe de la Policía Nacional El general de policía Listyo Sigit Prabowo inauguró oficialmente a varios funcionarios clave Sede Policía Nacional a los jefes de policía regionales (jefe de policia).

Lea también: NU apoya que la Polri permanezca bajo la presidencia: ¡Esta posición es muy ideal!



Cita El evento se llevó a cabo en el edificio Rupatama, sede de la policía, Yakarta, el viernes 30 de enero de 2026. Esta rotación de puestos fue un seguimiento de la carta de telegrama del Jefe de Policía Número ST/99/I/KEP./2026 del 15 de enero de 2026 y número ST ST/143/I/KEP./2026 del 22 de enero de 2026.

«Hoy fuimos dirigidos directamente por el Jefe de Policía para entregar los puestos de varios funcionarios clave y jefes de policía regionales de todos los niveles», dijo el jefe de la Oficina de Información Pública de la División de Relaciones Públicas de la Policía, general de brigada de policía Trunoyudo Wisnu Andiko, el viernes 30 de enero de 2026.

Lea también: Presidente de la Comisión III de la RPD Habiburokhman: Testifico que el jefe de la policía nacional es 100 por ciento leal al presidente Prabowo



Quienes fueron designados fueron el Inspector General de Policía (Irjen Pol) Jhonny Edison Isir como Jefe de la División de Relaciones Públicas de la Policía Nacional. Mientras tanto, el bastón del jefe de policía regional de Sumatra del Sur está ahora en manos del inspector general de policía Sandi Nugroho.

También se llevó a cabo la inauguración del cargo de Jefe del Instituto Nacional de Educación y Capacitación de la Policía (Kalemdiklat), Irjen General Pol Achmad Kartiko, y el Irjen General Pol Andi Rian ocupó el cargo de Adjunto Kalemdiklat Polri.

Lea también: Apoya al Jefe de la Policía Nacional, Projo valora que la propuesta de la Policía Nacional dependiente del Ministerio podría desencadenar nuevos problemas



«Luego, el general de brigada de policía (Brigjen Pol) Alfred Papare, quien anteriormente se desempeñó como jefe de policía regional de Papúa Central, fue entregado para convertirse en jefe de policía regional de Papúa Occidental. Luego también estaba el comisionado de policía Jeremias Rontini, anteriormente inspector general de la policía regional de Papúa, que luego se convirtió en jefe de policía regional de Papúa Central», dijo.

No sólo eso, también se llevó a cabo la toma de posesión del Comisario de Policía (Kombes Pol) Abas Basuni como Jefe del Centro de Historia de la Policía Nacional (Kapusjarah), quien anteriormente se desempeñó como Jefe de Yanma Polri. Mientras tanto, el cargo de Kayanma Polri ahora lo ocupa oficialmente Kombes Pol Yudi Arkara.

Anteriormente se informó que la Policía Nacional de Indonesia (Polri) volverá a realizar transferencias de puestos para oficiales de alto rango (Pati) y oficiales de rango medio (Pamen) en enero de 2026.

Un total de 85 miembros del personal fueron trasladados basándose en dos cartas de Telegrama del Jefe de Policía. Estas mutaciones se indican en el ST Número ST/99/I/KEP./2026 de fecha 15 de enero de 2026 que incluye 53 personas, así como en el ST Número ST/143/I/KEP./2026 de fecha 22 de enero de 2026 con un total de 32 personas.

El jefe de la Oficina de Información Pública de la División de Relaciones Públicas de la policía, general de brigada de policía Trunoyudo Wisnu Andiko, destacó que los traslados son parte del mecanismo de organización y desarrollo profesional del personal de la Policía.