El jefe de la policía nacional garantiza la sesión de ética 7 miembros de BRIMOB del caso de conductor de OJOL Rantis despotricados completado en una semana

Bogor, Viva – Jefe de la policía nacional El general de la policía, Listyo Sigit Prabowo, aseguró que el proceso de aplicación de la ley para siete miembros de la policía involucrados en el incidente del taxista de la motocicleta en línea fue atropellado por vehículos tácticos se llevará a cabo de manera rápida y transparente.

«El proceso de manejo de ProPam ha estado en curso y he ordenado que se realice en un maratón. Ayer fue transmitido, en una semana Sesión de ética Debe estar listo para ser celebrado «, dijo el jefe de policía nacional acompañado por el comandante general de TNI, el general Agus Subiyanto, en Koneng Coffee, Bojongkoneng, Bogor Regency, West Java, después de que ambos regresaron de la residencia del presidente Prabowo el sábado.



Comandante de TNI General Agus Subiyanto y Jefe de Policía Nacional General Listyo Sigit Prabowo

Según el jefe de la policía nacional, el acuerdo de este caso es una prioridad para que la comunidad obtenga certeza legal mientras responde los disturbios públicos.

Afirmó, además de las sesiones de ética, no descartó otros pasos legales tomados si se encontraron errores que deben procesarse firmemente.

«Hemos abierto espacio para Kompolnas e instituciones legales relacionadas para poder acceder y seguir el proceso de manejo», dijo.

El general Listyo también enfatizó que la transparencia en el manejo de este caso será una prueba del compromiso de la Policía Nacional para mantener las reglas indiscriminadamente.

«Esto es importante mostrarle al público que nos tomamos en serio el seguimiento del caso que causó bajas», dijo.

El jefe de la policía nacional dijo que se esperaba que el asentamiento rápido y abierto aliviara la ansiedad que se desarrolló en la comunidad.

«En el futuro, nos aseguramos de que el movimiento de disciplina se ejecute firmemente mientras proporciona un sentido de justicia», dijo el jefe de la policía nacional. (Hormiga)