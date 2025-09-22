El jefe de la policía nacional fue contundente sobre el primer paso en el equipo de reforma de la policía nacional, dijo

Yakarta, Viva – Jefe de la policía nacional General de la policía Listyo sigit prabowo confirma la formación Tim Transformación Reforma Polri es una forma de gravedad de la institución en el seguimiento de las expectativas de la comunidad.

Dijo esto después de firmar una orden judicial (SPRIN) la formación de un equipo que contiene 52 oficiales altos y medianos.

«Lo que está claro, por supuesto, la Policía Nacional continúa siguiendo los desarrollos existentes, lo que es la esperanza de la comunidad. Y desde el primero en nuestro programa de transformación, por supuesto, continuamos reformando los esfuerzos a las cosas que debemos mejorar, tanto en términos de operación, instrumental, en términos de supervisión, en términos de lados que siempre son preocupaciones públicas», dijo Listyo, el lunes 22 de septiembre, 2025.

Según Sigit, este paso también fue en respuesta al aliento de la formación del equipo de reforma policial. La Policía Nacional, dijo, preparó un equipo interno para evaluar todos los programas que ya estaban en funcionamiento.

«Por lo tanto, con la esperanza de la formación de la Comisión de Reforma de la Policía, por supuesto, la Policía Nacional también prepara a un equipo interno para evaluar todos los programas que hemos llevado a cabo para que más adelante en el tiempo, las mejoras que nos dan, podemos hacer un seguimiento de inmediato», dijo.

Agregó que su partido estaba listo para recibir el consejo de varios grupos, desde el público en general, los expertos, hasta las instituciones que estaban en contacto directo con las tareas de la Policía Nacional en el campo de la seguridad y la aplicación de la ley.

«Seguramente también continuamos escuchando todos los aportes, ya sea del equipo o comisión del comité, ya sea de la comunidad, de expertos, y todas las personas que, por supuesto, han estado en contacto o están en el alcance de la policía nacional, tienen la tarea de proporcionar servicios, tanto en el campo de Harkamtibmas como en el campo de la ley», dijo.

Con respecto a los pasos iniciales del equipo de reforma, el ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la Policía Nacional dijo que se centraría en las cosas que con mayor frecuencia en el centro de atención pública.

«Sí, por supuesto, todos los aportes de la comunidad, del comité, tanto en términos de cultura cultural, instrumental, tal vez, todo está relacionado con las cosas que debemos hacer mejoras. Ambos desde el lado siempre destacan la comunidad, lo que siempre se queja la comunidad, por supuesto, se convierte en una parte importante que debemos hacer mejoras de inmediato», dijo.

Para tener en cuenta, el jefe de policía nacional de la policía nacional, la policía general, Listyo Sigit Prabowo, un gran paso. Formó oficialmente el equipo de transformación de la Reforma Polri que consta de 52 oficiales, de acuerdo con el número de orden de la Jefe de Policía Nacional Sprin/2749/IX/2025 de fecha 17 de septiembre de 2025.

El equipo fue dirigido directamente por la Policía Nacional Calemdiklat, el Comisionado de Policía General Chryshnanda Dwilaksana. Para el cargo de vicepresidente confiado al jefe de la policía nacional de Koorsahli, el inspector general de policía Herry Rudolf Nahak y Karobindiklat Lemdiklat Polri, la policía general de Brigadier Susilo Teguh Raharjo.

«El general de la policía nacional, el general Listyo Sigit Prabowo, ordenó al personal y al personal como un paso de responsabilidad y responsabilidad», dijo la Jefe de la División de Relaciones Públicas de las Relaciones Públicas de la División de Relaciones Públicas, General de Brigada Trunoyudo Wisnu Andiko, el lunes 22 de septiembre de 2025.