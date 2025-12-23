El jefe de la Policía Nacional encabeza la convocatoria de Banser, miles de personal se preparan para asegurar la Navidad y el Año Nuevo

Cirebon, VIVA – Jefe de la Policía Nacional de la República de Indonesia (Jefe de la Policía Nacional) El general de policía Listyo Sigit Prabowo dirigió directamente Llamar Polivalente Nacionalidad Ansor Barisan (Bansero) con el fin de seguridad Hari Raya Natal 2025 y Año Nuevo 2026.

Esta actividad se combinó con el Premio Humanitario Riyanto 2025 y se llevó a cabo en el patio de la Mezquita Syarif Abdurachman, Cirebon, Java Occidental, el martes 23 de diciembre de 2025.

El Jefe de la Policía Nacional estuvo presente junto con los principales rangos de la Jefatura de la Policía Nacional, incluido el Jefe de Información y Seguridad de la Policía Nacional, Comisionado General de Policía Yuda Gustawan, el Jefe de Policía Nacional de Propam, Inspector General de Policía Abdul Karim, y el Jefe de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, Inspector General de Policía Sandi Nugroho.

A la Asamblea Nacional de Banser también asistieron varias figuras nacionales y líderes de organizaciones religiosas. También estuvieron presentes el Presidente General de la Dirección Central del Movimiento Juvenil (GP), Ansor H. Addinjauharudin, Rais Syuriyah de la Junta Ejecutiva de Nahdlatul Ulama (PBNU) KH. Mustofa Said Aqil Siradj, el secretario general del PP Ansor H. Rifqi Al Mubarok, y el jefe de la Unidad de Coordinación Nacional de Banser, Muhammad Syafiq Syauqi.

También estuvieron presentes el inspector general jefe de la policía regional de Java Occidental, Rudi Setiawan, y el coronel Danrem 063/Sunan Gunung Jati Inf Hista Soleh Harahap. Esta Manzana Nacional es un símbolo de la preparación de Banser para apoyar la seguridad de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

Un total de 11.135 miembros del personal de Banser de las provincias de Java Occidental y Java Central fueron alertados para realizar sinergias con la Policía Nacional, el TNI y otros elementos relacionados para mantener la seguridad, el orden y la armonía comunitaria.

En su discurso, el Jefe de la Policía Nacional enfatizó que la Asamblea Nacional de Banser no fue solo una actividad ceremonial, sino más bien un impulso importante para fortalecer el compromiso nacional.

«La Asamblea Nacional de Banser no es sólo una actividad ceremonial, sino que es un impulso importante que muestra el compromiso de Banser de continuar manteniendo la unidad, la seguridad y la integridad del Estado Unitario de la República de Indonesia», dijo Sigit.

El exjefe de la Agencia de Investigación Criminal de la Policía Nacional también destacó el papel estratégico de Banser para asegurar el impulso de fin de año. Según él, la participación de Banser es una parte importante para mantener la estabilidad de la seguridad y los servicios humanitarios a la comunidad.

«Banser tiene un papel estratégico en varios elementos importantes, uno de los cuales es llevar a cabo operaciones de servicio humanitario y asegurar la Navidad y el Año Nuevo», dijo Sigit.

En esta ocasión, el Jefe de la Policía Nacional también agradeció el entusiasmo y la resiliencia de los cuadros de Banser que se mantuvieron firmes en su asistencia a la manifestación hasta el mediodía.