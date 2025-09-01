El jefe de la policía nacional abrió la voz sobre los estudiantes de Amikom murió durante una manifestación caótica, ¿realmente las autoridades lo superaron?

Yakarta, Viva – Jefe de la policía nacional General de la policía Listyo sigit prabowo habló sobre Alumno Universidad de Amikom YogyakartaRheza Sendy Pratama (21), quien murió mientras siguió acción Manifestaciones frente a la sede de la policía regional de Yogyakarta (bricolaje).

Hubo acusaciones de que el número de muertos fue derrotado por las autoridades. Sigit dijo, relacionado con esto, la víctima ahora estaba siendo explorada por lo que lo causó.

«Actualmente, la muerte de la muerte se lleva a cabo por lo que», dijo, el lunes 1 de septiembre de 2025.

Jefe de Policía Nacional General Policía Listyo Sigit Prabowo (Medio)

Por lo tanto, el ex jefe de la Agencia de Investigación Penal de la Policía Nacional no ha hablado más sobre este asunto. La razón es que todavía está esperando los resultados del examen del investigador.

Para tener en cuenta, los estudiantes de la Universidad de Amikom Yogyakarta, Rheza Sendy Pratama (21), murieron mientras asistía a una manifestación frente a la Sede de la Policía Regional de Yogyakarta (DIY) el domingo 31 de agosto de 2025, por la mañana.

Rheza, una clase de 2023, el programa de estudios de comunicación fue enterrado en TPU Sasanalaya Jatisari, Mlati, Sleman. Cientos de dolientes, la mayoría de los estudiantes y activistas, ayudaron a entregar a los fallecidos a su última visión.

Esta triste noticia provocó una ola de preocupación, especialmente de los estudiantes que son miembros del Foro BEM en DIY. A través de las cargas en la cuenta oficial de Instagram @ForumbemSediy, expresaron sus condolencias mientras exigían claridad sobre el trágico incidente.

«Todos los foros de BEM DIY también se afligimos.